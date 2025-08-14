https://uz.sputniknews.ru/20250814/torgovo-ekonomicheskoye-sotrudnichestvo-uzbekistan-rossiya-51226835.html

В пресс-центре Sputnik обсудят торгово-экономическое сотрудничество Узбекистана и России

В пресс-центре Sputnik обсудят торгово-экономическое сотрудничество Узбекистана и России

Речь пойдет о сферах с наибольшим потенциалом, а также о том, как совместные проекты превращаются в драйверы экономического развития

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik пройдет пресс-конференция руководителя представительства Российского экспортного центра в РУз Павла Буханова, посвященная развитию торгово-экономического сотрудничества Узбекистана и РФ.Мероприятие состоится 15 августа в 11.00 по ташкентскому времени.Спикер расскажет, в каких сферах обе страны видят наибольший потенциал для торгово-экономического сотрудничества, как совместные проекты превращаются в драйверы экономического развития.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

