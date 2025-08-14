https://uz.sputniknews.ru/20250814/torgovo-ekonomicheskoye-sotrudnichestvo-uzbekistan-rossiya-51226835.html
В пресс-центре Sputnik обсудят торгово-экономическое сотрудничество Узбекистана и России
В пресс-центре Sputnik обсудят торгово-экономическое сотрудничество Узбекистана и России
Sputnik Узбекистан
Речь пойдет о сферах с наибольшим потенциалом, а также о том, как совместные проекты превращаются в драйверы экономического развития
2025-08-14T11:30+0500
2025-08-14T11:30+0500
2025-08-14T12:23+0500
пресс-центр
пресс-центр
пресс-конференция
sputnik
узбекистан
торговля
экономика
сотрудничество
узбекистан
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46050488_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e44456232a85c226eb4ee2bcfa8763fd.jpg
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik пройдет пресс-конференция руководителя представительства Российского экспортного центра в РУз Павла Буханова, посвященная развитию торгово-экономического сотрудничества Узбекистана и РФ.Мероприятие состоится 15 августа в 11.00 по ташкентскому времени.Спикер расскажет, в каких сферах обе страны видят наибольший потенциал для торгово-экономического сотрудничества, как совместные проекты превращаются в драйверы экономического развития.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46050488_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a2a0d2c910c6e33297c143d14b30b9b1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
пресс-центре sputnik торговля экономика сотрудничество узбекистан россия
пресс-центре sputnik торговля экономика сотрудничество узбекистан россия
В пресс-центре Sputnik обсудят торгово-экономическое сотрудничество Узбекистана и России
11:30 14.08.2025 (обновлено: 12:23 14.08.2025)
Речь пойдет о сферах с наибольшим потенциалом, а также о том, как совместные проекты превращаются в драйверы экономического развития.
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik пройдет пресс-конференция руководителя представительства Российского экспортного центра в РУз Павла Буханова, посвященная развитию торгово-экономического сотрудничества Узбекистана и РФ.
Мероприятие состоится 15 августа в 11.00 по ташкентскому времени.
Спикер расскажет, в каких сферах обе страны видят наибольший потенциал для торгово-экономического сотрудничества, как совместные проекты превращаются в драйверы экономического развития.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.