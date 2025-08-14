https://uz.sputniknews.ru/20250814/uzbekistan-belarus-sotrudnichestvo-mvd-51227730.html

Узбекистан и Беларусь обсудили взаимодействие в правоохранительной сфере

Белорусская сторона выразила готовность к развитию любых форм сотрудничества по всем направлениям оперативно-служебной деятельности.

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Узбекистан и Беларусь обсудили сотрудничество в правоохранительной сфере, сообщает БелТА.Переговоры глав МВД РУз и Беларуси Азиза Ташпулатова и Ивана Кубракова прошли в Санкт-Петербурге на полях заседания Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ.Он добавил, что белорусская сторона готова к развитию любых форм взаимодействия по всем направлениям оперативно-служебной деятельности.Кубраков выступил с предложением об организации ежегодного взаимного оздоровления сотрудников и детей отличившихся стражей порядка. Кроме того, он пригласил узбекского коллегу посетить Беларусь с рабочим визитом для укрепления существующих связей и изучения служебной деятельности МВД.В свою очередь Азиз Ташпулатов подчеркнул, что между правоохранительными ведомствами двух стран нет никаких разногласий или недопониманий, а отношения сложились теплые и дружеские. "Будем продолжать в том же духе, — заверил он. — В первую очередь мы заинтересованы в опыте Беларуси в борьбе с киберпреступлениями, а также работы с личным составом".

