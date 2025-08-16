Узбекистан
В Москве прошел новый модуль проекта "SputnikPro на Зубовском"
В Москве прошел новый модуль проекта "SputnikPro на Зубовском"
Ведущие сотрудники агентства провели мастер-классы и практические занятия по основным направлениям развития современных медиа: работе и продвижении информационного контента в соцсетях, съемке в виртуальной студии, чат-боты и другие инструменты ИИ в работе медиа.
2025-08-16T16:10+0500
2025-08-16T16:10+0500
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. С 11 по 15 августа в офисе медиагруппы "Россия сегодня" прошел одиннадцатый модуль проекта для журналистов стран СНГ "SputnikPro на Зубовском". Ведущие сотрудники агентства провели мастер-классы и практические занятия по основным направлениям развития современных медиа, рассказали о работе и продвижении информационного контента в соцсетях, инструментах ИИ и съемке в виртуальной студии. Также обсудили принципы работы журналистов в горячих точках Практически каждый спикер на своих встречах отмечал, что сегодня журналисту и СМИ важно быстро реагировать и адаптироваться к новой реальности, где внимание аудитории краткосрочно и быстро переключается. Работа с информационным контентом также не должна отставать от этого тренда. Полученные знания участники могли сразу применить на практике в рамках деловой игры при создании и продвижении авторского Telegram-канала. Каждая команда разработала концепцию, тематику канала, постила материалы и по возможности старалась максимально его раскрутить, набрать подписчиков. В финальный день обучения участники презентовали свои каналы и получили подробный профессиональный разбор кейсов от экспертов Sputnik. Для многих участников модуля такая проектная работа стала первой возможностью попробовать себя в наиболее востребованной на сегодня медиа позиции в медиа редактора Telegram-канала. В августовской программе приняли участие журналисты из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Важной составляющей таких программ становится и то, что участники уезжают из Москвы с новыми профессиональными контактами и друзьями – участниками проекта из соседних стран.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. С 11 по 15 августа в офисе медиагруппы "Россия сегодня" прошел одиннадцатый модуль проекта для журналистов стран СНГ "SputnikPro на Зубовском".
0