"Шанс на мир": как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске
09:35 16.08.2025 (обновлено: 10:17 16.08.2025)
Саммит России и США в Анкоридже завершился после пресс-конференции президентов.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом продолжались почти три часа. Стороны достигли понимания по некоторым пунктам урегулирования украинского конфликта. Также договорились о новой встрече, сообщает РИА Новости.
Неожиданный парад
Встреча президентов России и США на Аляске
Импровизированный воздушный парад в момент когда Владимир Путин и Дональд Трамп шли по красной ковровой дорожке удивил обоих лидеров: над военной базой Эльмендорф-Ричардсон неожиданно пролетел стратегический бомбардировщик B-2 в сопровождении F-35.
Встреча президентов России и США на Аляске
Да и вообще было много неожиданного. Думали что у трапа Путина встретят госсекретарь Марк Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. Но российского президента ждал лично его американский коллега. Они с улыбками поздоровались и направились к своим машинам — “Аурусу” и “Кадиллаку”.
Белый дом опубликовал фото двух лидеров и назвал встречу "исторической"
Белый дом опубликовал фото двух лидеров и назвал встречу "исторической"
Но тут Трамп в последний момент предложил поехать вместе. Путин согласился и оба президента сели в автомобиль американского лидера.
В небольшой зал вместе с главами государств вошли помощник Путина Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф, госсекретарь США Марк Рубио. После короткой фотосессии приступили к переговорам — за закрытыми дверями.
Встреча президентов России и США на Аляске
Символичное место
Пресс-конференция по итогам встречи в формате “3+3” была необычной. Президенты не стали отвечать на вопросы журналистов, в конце лишь пожали друг другу руки и перекинулись парой фраз.
Президент России поблагодарил коллегу за предложение приехать на Аляску и отметил символизм этого места. Север Америки тесно связывал обе страны на разных исторических этапах. Немаловажным было сотрудничество в годы Второй Мировой — там, в частности, похоронены советские летчики. Путин выразил признательность властям США и местным жителям за сохранение памяти о героях.
Владимир Путин возложил цветы к могилам советских воинов на Аляске
Также он выразил признательность Трампу за усилия по урегулированию конфликта. Российский лидер отметил, что между сторонами достигнуто понимание, которое, как надеется Путин, откроет дорогу к миру на Украине.
“Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут все это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий. Не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс”, — сказал президент.
Саммит России и США на Аляске
Путин считает происходящее большой трагедией для России, так как украинский народ — братский. Поэтому Москва очень заинтересована в скорейшем наступлении мира.
Россия согласна с тем, что безопасность Украины должна быть обеспечена, и Москва готова работать над этим, добавил российский лидер.
Саммит России и США на Аляске
“Пока сделки нет”
Трамп, в свою очередь, отметил, что по некоторым пунктам Москве и Вашингтону удалось договориться.
“Самое главное, что у нас неплохой шанс достичь мира”, — подчеркнул он.
Вместе с тем “по самому важному пункту” согласия еще нет, уточнил американский президент. О чем именно речь, не пояснил.
Но признался: “Мы не смогли найти полного понимания. К сожалению, пока сделки нет”. Но контакты продолжатся.
Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным на Аляске
Трамп также пообещал обсудить итоги встречи с европейскими союзниками и Киевом.
Главные заявления президента США по итогам переговоров на Аляске:
Встреча была очень продуктивной, был достигнут "огромный прогресс". Трамп заявил, что ему удалось согласовать с Путиным "многие пункты" украинской проблематики. Но по ряду все еще нет договоренностей.
По "самому важному пункту" договоренностей по Украине еще нет согласия с Россией, но у сторон "хорошие шансы" договориться.
Трамп назвал интересным предложение Путина провести следующую встречу в Москве. Отметил, что следующий раз рассчитывает поговорить с президентом России "очень скоро".
Трамп пообещал позвонить Зеленскому, НАТО и другим, чтобы поделиться итогами встречи с Путиным.
Саммит России и США на Аляске
Главное из заявлений президента России:
Переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере. С обеих сторон был настрой на результат. Россия видит желание администрации Трампа содействовать разрешению украинского кризиса.
Россия и США — близкие соседи, несмотря на то, что их разделяет океан. Москве и Вашингтону важно вернуться к сотрудничеству. У обеих стран много интересных направлений для совместной работы.
Россия искренне заинтересована в долгосрочном урегулировании украинского конфликта. Москва согласна с тем, что безопасность Украины должна быть обеспечена, и готова работать над этим. В свою очередь, РФ рассчитывает, что Киев не будет препятствовать намечающемуся прогрессу в урегулировании.
РФ и США с приходом новой администрации нарастила товарооборот на 20%.
Саммит России и США на Аляске
На этом все закончилось. Уже после пресс-конференции журналисты узнали еще одну новость: запланированный рабочий завтрак между делегациями отменили. Переговоры завершились раньше, чем ожидалось.
Саммит России и США на Аляске
Тем не менее, как отмечают практически в унисон западные СМИ, Путину и Трампу удалось "найти точки соприкосновения" и сделать важный шаг к миру.