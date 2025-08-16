https://uz.sputniknews.ru/20250816/shans-na-mir-kak-proshli-peregovory-putina-i-trampa-na-alyaske-51277750.html

"Шанс на мир": как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске

"Шанс на мир": как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске

Саммит России и США в Анкоридже завершился после пресс-конференции президентов.

ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом продолжались почти три часа. Стороны достигли понимания по некоторым пунктам урегулирования украинского конфликта. Также договорились о новой встрече, сообщает РИА Новости.Неожиданный парадИмпровизированный воздушный парад в момент когда Владимир Путин и Дональд Трамп шли по красной ковровой дорожке удивил обоих лидеров: над военной базой Эльмендорф-Ричардсон неожиданно пролетел стратегический бомбардировщик B-2 в сопровождении F-35.Да и вообще было много неожиданного. Думали что у трапа Путина встретят госсекретарь Марк Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. Но российского президента ждал лично его американский коллега. Они с улыбками поздоровались и направились к своим машинам — “Аурусу” и “Кадиллаку”.Но тут Трамп в последний момент предложил поехать вместе. Путин согласился и оба президента сели в автомобиль американского лидера.В небольшой зал вместе с главами государств вошли помощник Путина Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф, госсекретарь США Марк Рубио. После короткой фотосессии приступили к переговорам — за закрытыми дверями.Символичное местоПресс-конференция по итогам встречи в формате “3+3” была необычной. Президенты не стали отвечать на вопросы журналистов, в конце лишь пожали друг другу руки и перекинулись парой фраз.Президент России поблагодарил коллегу за предложение приехать на Аляску и отметил символизм этого места. Север Америки тесно связывал обе страны на разных исторических этапах. Немаловажным было сотрудничество в годы Второй Мировой — там, в частности, похоронены советские летчики. Путин выразил признательность властям США и местным жителям за сохранение памяти о героях.Также он выразил признательность Трампу за усилия по урегулированию конфликта. Российский лидер отметил, что между сторонами достигнуто понимание, которое, как надеется Путин, откроет дорогу к миру на Украине.Путин считает происходящее большой трагедией для России, так как украинский народ — братский. Поэтому Москва очень заинтересована в скорейшем наступлении мира.Россия согласна с тем, что безопасность Украины должна быть обеспечена, и Москва готова работать над этим, добавил российский лидер.“Пока сделки нет”Трамп, в свою очередь, отметил, что по некоторым пунктам Москве и Вашингтону удалось договориться.Вместе с тем “по самому важному пункту” согласия еще нет, уточнил американский президент. О чем именно речь, не пояснил.Но признался: “Мы не смогли найти полного понимания. К сожалению, пока сделки нет”. Но контакты продолжатся. Трамп также пообещал обсудить итоги встречи с европейскими союзниками и Киевом.Главные заявления президента США по итогам переговоров на Аляске: Главное из заявлений президента России: На этом все закончилось. Уже после пресс-конференции журналисты узнали еще одну новость: запланированный рабочий завтрак между делегациями отменили. Переговоры завершились раньше, чем ожидалось. Тем не менее, как отмечают практически в унисон западные СМИ, Путину и Трампу удалось "найти точки соприкосновения" и сделать важный шаг к миру.

