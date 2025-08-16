https://uz.sputniknews.ru/20250816/uzbekistan-rossiya-naraschivayut-promyshlennuyu-kooperatsiyu-51291597.html

Узбекистан и Россия наращивают промышленную кооперацию — видео

В пресс-центре Sputnik обсудили торгово-экономическое сотрудничество Узбекистана и России.

В мультимедийном пресс-центре Sputnik прошла пресс-конференция руководителя представительства Российского экспортного центра в РУз Павла Буханова, посвященная развитию торгово-экономического сотрудничества Узбекистана и РФ. По его словам, Узбекистан и Россия активно сотрудничают в сфере промышленной кооперации и локализации производства. На текущий момент реализуются более 40 межрегиональных соглашений между странами. Полное видео смотрите по ссылке.

