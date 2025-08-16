Узбекистан и Россия наращивают промышленную кооперацию — видео
В пресс-центре Sputnik обсудили торгово-экономическое сотрудничество Узбекистана и России.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik прошла пресс-конференция руководителя представительства Российского экспортного центра в РУз Павла Буханова, посвященная развитию торгово-экономического сотрудничества Узбекистана и РФ.
По его словам, Узбекистан и Россия активно сотрудничают в сфере промышленной кооперации и локализации производства.
На текущий момент реализуются более 40 межрегиональных соглашений между странами.
"Если говорить в целом говорить, на текущий момент в активной проработке у группы компании РЭЦ находятся проектов на общую сумму порядка $3,5 млрд ", — сказал он.
