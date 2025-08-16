Заседание Евразийского межправительственного совета – итоги

https://uz.sputniknews.ru/20250816/zasedanie-evraziyskogo-mejpravitelstvennogo-soveta-itogi-51290520.html

Очередное заседание Евразийского межправительственного совета прошло в Чолпон-Ате. В нем приняли участие главы правительств государств-членов ЕАЭС.

ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Главы правительств стран ЕАЭС рассмотрели ряд значимых вопросов евразийской экономической интеграции. Итоги заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) на пресс-подходе подвел Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.Доложено об ускорении процессов цифровизации в сфере грузовых железнодорожных перевозок внутри ЕАЭС и с третьими странами. На цифровые транспортные документы уже перешли Беларусь, Казахстан и Россия. Отмечен прогресс в сотрудничестве с Китаем в этой сфере – подписано Соглашение о взаимодействии железнодорожных перевозчиков России и Китая для обеспечения применения электронной подписи.На заседании Евразийского межправительственного совета представлен доклад Комиссии о результатах проводимой в ЕАЭС работы по усилению контроля таможенной стоимости ввозимых товаров. Отмечена положительная динамика в части охвата таможенным контролем налогоемких товаров с таможенной стоимостью ниже установленных индикаторов риска. Членам Межправсовета представлен ежегодный отчет о зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств "пятерки". В 2024 году в бюджеты стран Союза поступило $15,2 млрд, что почти на 3% больше чем в 2023 году. Стоит отметить, что это самый высокий показатель за последние 10 лет.Главы правительств утвердили программу развития торгов на общем биржевом рынке товаров, полноценный запуск которого запланирован на 2029 год.Одобрен годовой отчет Комиссии о состоянии конкуренции на трансграничных рынках за 2024 год.Члены ЕМПС согласовали Концепции дальнейшего развития общих рынков лекарств и медизделий. Документы определяют два важных направления работы. Первое – это обеспечение качества выпускаемой продукции, второе – расширение взаимодействия ведомств на соответствующих цифровых платформах.Ведется работа по сближению квалификационных требований на общем рынке труда к профессиям повышенного спроса. ЕЭК на постоянной основе формирует их перечень, что значительно облегчает трудоустройство граждан.Кроме того, уделяется большое внимание развитию кадрового потенциала в транспортной сфере. Это направление теперь включено в профильную дорожную карту на 2024 – 2026 годы. Реализация документа послужит формированию единого транспортного пространства и общего рынка транспортных услуг.Главам правительств представлен пятилетний план реализации подходов по регулированию вопросов климатической повестки в рамках ЕАЭС.Следующее заседание ЕМПС состоится 29-30 сентября в Минске.В прошедшем 15 августа заседании межправсовета в Кыргызстане приняли участие главы правительств государств-членов ЕАЭС — премьер-министр России Михаил Мишустин, глава белорусского правительства Александр Турчин, руководитель правительства Казахстана Олжас Бектенов, председатель Кабмина Кыргызстана Акылбек Касымалиев и вице-премьер Армении Мгер Григорян.Межправительственный совет является органом ЕАЭС, состоящим из глав правительств государств-членов — Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. В 2025 году в органах Евразийского экономического союза, включая Евразийский межправительственный совет, председательствует Беларусь.

