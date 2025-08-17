https://uz.sputniknews.ru/20250817/boytsy-dnepra-unichtojili-gruppu-frantsuzskix-naemnikov-v-xersonskoy-oblasti-51295062.html

СВО: бойцы "Днепра" уничтожили группу французских наемников в Херсонской области

Сейчас под контролем Москвы находится 75% региона, а часть на правобережье Днепра, включая сам Херсон, удерживают украинские войска

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. На правом берегу Днепра в Херсонской области российски е бойцы уничтожили группу французских наемников, сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора ударного БПЛА группировки войск "Днепр" с позывным "Хаба".По словам бойца, он и его расчет видели на правом оккупированном берегу Херсонской области не только французских, но и грузинских боевиков.Этот регион находится в нижнем течении Днепра и омывается Азовским и Черным морями. Он вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022-го. Украинская сторона не признает легитимность области и продолжает обстреливать ее территорию. Сейчас под контролем Москвы находится 75% региона, а часть на правобережье Днепра, включая сам Херсон, удерживают украинские войска.В Минобороны РФ не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из США, Великобритании, Грузии, Польши и других стран. В ведомстве подчеркивали, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

