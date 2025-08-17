СВО: бойцы "Днепра" уничтожили группу французских наемников в Херсонской области

https://uz.sputniknews.ru/20250817/boytsy-dnepra-unichtojili-gruppu-frantsuzskix-naemnikov-v-xersonskoy-oblasti-51295062.html
Сейчас под контролем Москвы находится 75% региона, а часть на правобережье Днепра, включая сам Херсон, удерживают украинские войска
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. На правом берегу Днепра в Херсонской области российски е бойцы уничтожили группу французских наемников, сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора ударного БПЛА группировки войск "Днепр" с позывным "Хаба".По словам бойца, он и его расчет видели на правом оккупированном берегу Херсонской области не только французских, но и грузинских боевиков.Этот регион находится в нижнем течении Днепра и омывается Азовским и Черным морями. Он вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022-го. Украинская сторона не признает легитимность области и продолжает обстреливать ее территорию. Сейчас под контролем Москвы находится 75% региона, а часть на правобережье Днепра, включая сам Херсон, удерживают украинские войска.В Минобороны РФ не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из США, Великобритании, Грузии, Польши и других стран. В ведомстве подчеркивали, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik.
На правом берегу Днепра в Херсонской области российски е бойцы уничтожили группу французских наемников, сообщает РИА Новости
со ссылкой на оператора ударного БПЛА группировки войск "Днепр" с позывным "Хаба".
"Наблюдали иностранных наемников... Приехали со всякими своими чемоданами. И было понятно, что это были бплашники. И готовились как бы отрабатывать по нашим позициям. Европейской внешности были, были и темнокожие люди, были и светлокожие. Но мы поняли, что это французы по шевронам ихним. И была такая тема, что отрабатывали с несколькими расчетами, и Мавиков (дроны модели DJI Mavic. — прим. ред.) два-три висело. Они висели над ними, сбрасывали сбросы. Так же FPV поражали их, два эти пикапа. Все горели. В итоге всех мы уничтожили. В течение часа где-то", — сказал он.
По словам бойца, он и его расчет видели на правом оккупированном берегу Херсонской области не только французских, но и грузинских боевиков.
Этот регион находится в нижнем течении Днепра и омывается Азовским и Черным морями. Он вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022-го. Украинская сторона не признает легитимность области и продолжает обстреливать ее территорию. Сейчас под контролем Москвы находится 75% региона, а часть на правобережье Днепра, включая сам Херсон, удерживают украинские войска.
В Минобороны РФ не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из США, Великобритании, Грузии, Польши и других стран. В ведомстве подчеркивали, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.