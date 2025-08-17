https://uz.sputniknews.ru/20250817/itogi-vstrechi-s-trampom-putin-soveschanie-kreml-51295463.html

Итоги встречи с Трампом: Путин провел совещание в Кремле

Глава РФ: Разговор был очень откровенным, содержательным, и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание по итогам российско-американских переговоров.Он проинформировал руководство Администрации Президента, Правительства, Государственной Думы, министерств и ведомств о результатах встречи в Анкоридже.Он добавил, что именно устранение этих первопричин должно быть положено в основу урегулирования.Он отметил, что разговор был очень откровенным, содержательным, и, на его взгляд, “это приближает нас к нужным решениям”.Путин и президент США Дональд Трамп провели в пятницу встречу на Аляске. Она состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут.Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

