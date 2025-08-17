Итоги встречи с Трампом: Путин провел совещание в Кремле
Глава РФ: Разговор был очень откровенным, содержательным, и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание по итогам российско-американских переговоров.
Он проинформировал руководство Администрации Президента, Правительства, Государственной Думы, министерств и ведомств о результатах встречи в Анкоридже.
“Визит был своевременным и весьма полезным. Мы поговорили практически по всем направлениям нашего взаимодействия, но прежде всего, конечно, говорили о возможном разрешении украинского кризиса на справедливой основе. И конечно, у нас была возможность, что мы и сделали, поговорить о генезисе, о причинах этого кризиса”, — сказал российский лидер.
Он добавил, что именно устранение этих первопричин должно быть положено в основу урегулирования.
“Мы давно напрямую не вели переговоров подобного рода на таком уровне…Была возможность спокойно, детально еще раз изложить нашу позицию. Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий. Ну и мы тоже этого бы хотели и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами”, — подчеркнул глава РФ.
Он отметил, что разговор был очень откровенным, содержательным, и, на его взгляд, “это приближает нас к нужным решениям”.
Путин и президент США Дональд Трамп провели в пятницу встречу на Аляске. Она состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут.
Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.