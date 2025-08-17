Узбекистан
Психолог: Когда пора выключать уведомления
Sputnik Узбекистан
Цифровой детокс – не просто модный тренд, а жизненная необходимость в условиях ускоряющегося темпа жизни.
Бесконечные уведомления, чаты, рабочие сообщения – наш мозг не успевает перерабатывать этот цифровой поток. Как "замедлиться" сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата психологических наук Анастасию Лысакову.По ее словам, нужно прислушаться к собственным внутренним ощущениям.Она добавила, что освободившееся в результате этого время лучше всего потратить на книги, творчество, и конечно, связь с телом."Лучшая альтернатива гаджетам – связь с телом: спорт, йога, танцы, любые подвижные практики. Но если телефон – инструмент заработка, и отключиться на другие дела невозможно, то важно делать хотя бы короткие перерывы в течении дня, на ту же зарядку", –резюмировала специалист.
Психолог: Когда пора выключать уведомления

22:03 17.08.2025
Цифровой детокс – не просто модный тренд, а жизненная необходимость в условиях ускоряющегося темпа жизни.
Бесконечные уведомления, чаты, рабочие сообщения – наш мозг не успевает перерабатывать этот цифровой поток. Как "замедлиться" сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата психологических наук Анастасию Лысакову.
"Большое количество информации приходит ежесекундно. Не каждый темперамент рассчитан на то, чтобы такое количество цифровой информации поступало. Флегматикам, например, требуется больше времени для отдыха и переключения, чем холерикам и сангвиникам. В их случае нужно чаще, раз в две недели, отдыхать от социальных сетей, информационного потока", – рекомендует специалист.
По ее словам, нужно прислушаться к собственным внутренним ощущениям.
"Если любой звонок привносит стресс и не хочется отвечать людям, которые ничего плохого не сделали или даже вы срываетесь на этих людей, чувствуете тревожность, перезагруженность, невротизацию это все признаки того, что вам срочно нужен перерыв", – пояснила Лысакова.
Она добавила, что освободившееся в результате этого время лучше всего потратить на книги, творчество, и конечно, связь с телом.
"Лучшая альтернатива гаджетам – связь с телом: спорт, йога, танцы, любые подвижные практики. Но если телефон – инструмент заработка, и отключиться на другие дела невозможно, то важно делать хотя бы короткие перерывы в течении дня, на ту же зарядку", –резюмировала специалист.
