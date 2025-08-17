https://uz.sputniknews.ru/20250817/kogda-pora-vyklyuchat-uvedomleniya-51294021.html

Психолог: Когда пора выключать уведомления

Психолог: Когда пора выключать уведомления

Цифровой детокс – не просто модный тренд, а жизненная необходимость в условиях ускоряющегося темпа жизни.

Бесконечные уведомления, чаты, рабочие сообщения – наш мозг не успевает перерабатывать этот цифровой поток. Как "замедлиться" сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата психологических наук Анастасию Лысакову.По ее словам, нужно прислушаться к собственным внутренним ощущениям.Она добавила, что освободившееся в результате этого время лучше всего потратить на книги, творчество, и конечно, связь с телом."Лучшая альтернатива гаджетам – связь с телом: спорт, йога, танцы, любые подвижные практики. Но если телефон – инструмент заработка, и отключиться на другие дела невозможно, то важно делать хотя бы короткие перерывы в течении дня, на ту же зарядку", –резюмировала специалист.

