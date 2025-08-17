https://uz.sputniknews.ru/20250817/kontseptsiya-razvitiya-obschego-rynka-lekarstvennyx-sredstv-v-ramkax-eaeu-51294446.html

Что предусматривает Концепция развития общего рынка лекарственных средств в рамках ЕАЭС

Что предусматривает Концепция развития общего рынка лекарственных средств в рамках ЕАЭС

Реализация принятого Межправсоветом документа в конечном итоге должна повысить доступность безопасных и качественных лекарств для граждан стран Союза

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. На заседании Евразийского межправсовета в Чолпон-Ате Кыргызстана утвердили Концепцию развития общего рынка лекарственных средств в рамках ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Цель документа – обеспечить устойчивое функционирование этого рынка на принципах обязательных требований к безопасности, эффективности и качеству лекарств.Концепция содержит краткий обзор современного состояния рынка лекарственных средств в ЕАЭС. Фактически он стартовал в 2019 году, когда начали регистрацию лекарственных препаратов по правилам Союза и в рамках интегрированной информационной системы ЕАЭС начали действовать общие процессы, обеспечивающие информационное взаимодействие уполномоченных органов в сфере регистрации, экспертизы и инспектирования на соответствие правилам GMP Союза.Реализация принятого Межправсоветом документа в конечном итоге должна повысить доступность безопасных и качественных лекарств для граждан стран Союза, резюмировали в пресс-службе.

