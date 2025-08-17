Что предусматривает Концепция развития общего рынка лекарственных средств в рамках ЕАЭС
Реализация принятого Межправсоветом документа в конечном итоге должна повысить доступность безопасных и качественных лекарств для граждан стран Союза.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. На заседании Евразийского межправсовета в Чолпон-Ате Кыргызстана утвердили Концепцию развития общего рынка лекарственных средств в рамках ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.
Цель документа – обеспечить устойчивое функционирование этого рынка на принципах обязательных требований к безопасности, эффективности и качеству лекарств.
Концепция содержит краткий обзор современного состояния рынка лекарственных средств в ЕАЭС. Фактически он стартовал в 2019 году, когда начали регистрацию лекарственных препаратов по правилам Союза и в рамках интегрированной информационной системы ЕАЭС начали действовать общие процессы, обеспечивающие информационное взаимодействие уполномоченных органов в сфере регистрации, экспертизы и инспектирования на соответствие правилам GMP Союза.
“Основными направлениями дальнейшего развития рынка Концепция определяет совершенствование и оптимизацию регистрационных процедур и регулирования обращения лекарств, повышение эффективности работы информационных систем, развитие инфраструктуры и компетенций в странах Союза, их сотрудничество при производстве фармпродукции, регулирование обращения лекарств с учетом международного опыта”, — говорится всообщении.
До 2026 года сохранят свое действие выданные по национальным правилам регистрационные удостоверения лекарственных препаратов.
Для возможности дальнейшего обращения на таможенной территории ЕАЭС такие лекарства должны пройти процедуру приведения регистрационных досье в соответствие с актами Союза и быть включенным в Единый реестр зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС.
С 1 января 2026 года в государствах-членах должны обращаться лекарственные препараты, имеющие только регистрационные удостоверения ЕАЭС.
Реализация принятого Межправсоветом документа в конечном итоге должна повысить доступность безопасных и качественных лекарств для граждан стран Союза, резюмировали в пресс-службе.