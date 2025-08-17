https://uz.sputniknews.ru/20250817/medrese-kukeldash-tashkent-50574583.html

Медресе Кукельдаш — символ духовного наследия Ташкента

Одно из самых значимых архитектурных сооружений столицы Узбекистана — медресе Кукельдаш, стоит на страже истории более 450 лет. Пережив землетрясения, забвение и восстановление, сегодня оно вновь служит центром исламского просвещения

Медресе Кукельдаш, расположенное в сердце старого Ташкента недалеко от базара Чорсу, — крупнейшее из 23 исторических медресе города. Оно было возведено в 1570 году, в период правления династии Шейбанидов визирем, приближенным к султанам Барак-хану и Дервиш-хану. За близость к ханской семье он получил прозвище "Кукельдаш", что в переводе означает "молочный брат".

