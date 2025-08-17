Медресе Кукельдаш — символ духовного наследия Ташкента
Медресе Кукельдаш — символ духовного наследия Ташкента
Sputnik Узбекистан
Одно из самых значимых архитектурных сооружений столицы Узбекистана — медресе Кукельдаш, стоит на страже истории более 450 лет. Пережив землетрясения, забвение и восстановление, сегодня оно вновь служит центром исламского просвещения
Медресе Кукельдаш, расположенное в сердце старого Ташкента недалеко от базара Чорсу, — крупнейшее из 23 исторических медресе города. Оно было возведено в 1570 году, в период правления династии Шейбанидов визирем, приближенным к султанам Барак-хану и Дервиш-хану. За близость к ханской семье он получил прозвище "Кукельдаш", что в переводе означает "молочный брат".
Здание построено на месте древнего шахристана Бинкета и изначально поражало своим архитектурным великолепием: порталом (пештаком) высотой почти 20 метров, резными решетками-панджара с каллиграфическими надписями, небесно-голубой майоликой
