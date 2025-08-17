Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250817/medrese-kukeldash-tashkent-50574583.html
Медресе Кукельдаш — символ духовного наследия Ташкента
Медресе Кукельдаш — символ духовного наследия Ташкента
Sputnik Узбекистан
Одно из самых значимых архитектурных сооружений столицы Узбекистана — медресе Кукельдаш, стоит на страже истории более 450 лет. Пережив землетрясения, забвение и восстановление, сегодня оно вновь служит центром исламского просвещения
2025-08-17T18:30+0500
2025-08-17T18:30+0500
ташкент
культурное наследие
история
архитектурное наследие
архитектура
ислам
туризм
фото
фотолента
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/10/50584053_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_b98d4dd832c01bc0f94982821290b58c.jpg
Медресе Кукельдаш, расположенное в сердце старого Ташкента недалеко от базара Чорсу, — крупнейшее из 23 исторических медресе города. Оно было возведено в 1570 году, в период правления династии Шейбанидов визирем, приближенным к султанам Барак-хану и Дервиш-хану. За близость к ханской семье он получил прозвище "Кукельдаш", что в переводе означает "молочный брат".
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/10/50584053_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_326f2546160c1090e955da54757222f2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
медресе кукельдаш ташкент история
медресе кукельдаш ташкент история

Медресе Кукельдаш — символ духовного наследия Ташкента

18:30 17.08.2025
Подписаться
Эксклюзив
Одно из самых значимых архитектурных сооружений столицы Узбекистана — медресе Кукельдаш, стоит на страже истории более 450 лет. Пережив землетрясения, забвение и восстановление, сегодня оно вновь служит центром исламского просвещения
Медресе Кукельдаш, расположенное в сердце старого Ташкента недалеко от базара Чорсу, — крупнейшее из 23 исторических медресе города. Оно было возведено в 1570 году, в период правления династии Шейбанидов визирем, приближенным к султанам Барак-хану и Дервиш-хану. За близость к ханской семье он получил прозвище "Кукельдаш", что в переводе означает "молочный брат".
© Sputnik / Бахром Хатамов

Здание построено на месте древнего шахристана Бинкета и изначально поражало своим архитектурным великолепием: порталом (пештаком) высотой почти 20 метров, резными решетками-панджара с каллиграфическими надписями, небесно-голубой майоликой

Здание построено на месте древнего шахристана Бинкета и изначально поражало своим архитектурным великолепием: порталом (пештаком) высотой почти 20 метров, резными решетками-панджара с каллиграфическими надписями, небесно-голубой майоликой - Sputnik Узбекистан
1/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Здание построено на месте древнего шахристана Бинкета и изначально поражало своим архитектурным великолепием: порталом (пештаком) высотой почти 20 метров, резными решетками-панджара с каллиграфическими надписями, небесно-голубой майоликой

© Sputnik / Бахром Хатамов
Медресе Кукельдаш — символ духовного наследия Ташкента - Sputnik Узбекистан
2/13
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Медресе Кукельдаш — символ духовного наследия Ташкента - Sputnik Узбекистан
3/13
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Медресе Кукельдаш — символ духовного наследия Ташкента - Sputnik Узбекистан
4/13
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

За свою историю медресе не раз меняло облик и назначение. Оно служило караван-сараем, крепостью, музеем, а в советское время здесь размещалась выставка, пропагандирующая атеизм

За свою историю медресе не раз меняло облик и назначение. Оно служило караван-сараем, крепостью, музеем, а в советское время здесь размещалась выставка, пропагандирующая атеизм - Sputnik Узбекистан
5/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

За свою историю медресе не раз меняло облик и назначение. Оно служило караван-сараем, крепостью, музеем, а в советское время здесь размещалась выставка, пропагандирующая атеизм

© Sputnik / Бахром Хатамов

Особенно сильно пострадал памятник от землетрясений XIX века. Свод главного портала был разрушен, а купола и второй этаж — разобраны на кирпичи

Особенно сильно пострадал памятник от землетрясений XIX века. Свод главного портала был разрушен, а купола и второй этаж — разобраны на кирпичи - Sputnik Узбекистан
6/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Особенно сильно пострадал памятник от землетрясений XIX века. Свод главного портала был разрушен, а купола и второй этаж — разобраны на кирпичи

© Sputnik / Бахром Хатамов
Медресе Кукельдаш — символ духовного наследия Ташкента - Sputnik Узбекистан
7/13
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

После обретения Узбекистаном независимости началась масштабная реставрация объекта. Воссозданный по старинным фотографиям облик здания вновь напоминает о богатом культурном прошлом

После обретения Узбекистаном независимости началась масштабная реставрация объекта. Воссозданный по старинным фотографиям облик здания вновь напоминает о богатом культурном прошлом - Sputnik Узбекистан
8/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

После обретения Узбекистаном независимости началась масштабная реставрация объекта. Воссозданный по старинным фотографиям облик здания вновь напоминает о богатом культурном прошлом

© Sputnik / Бахром Хатамов
Медресе Кукельдаш — символ духовного наследия Ташкента - Sputnik Узбекистан
9/13
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Сегодня Кукельдаш — действующее учебное заведение, где обучаются более 100 студентов. Здесь функционируют библиотека, спортзал, классы каллиграфии и мечеть.

Сегодня Кукельдаш — действующее учебное заведение, где обучаются более 100 студентов. Здесь функционируют библиотека, спортзал, классы каллиграфии и мечеть. - Sputnik Узбекистан
10/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Сегодня Кукельдаш — действующее учебное заведение, где обучаются более 100 студентов. Здесь функционируют библиотека, спортзал, классы каллиграфии и мечеть.

© Sputnik / Бахром Хатамов
Медресе Кукельдаш — символ духовного наследия Ташкента - Sputnik Узбекистан
11/13
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Медресе Кукельдаш — символ духовного наследия Ташкента - Sputnik Узбекистан
12/13
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Медресе Кукельдаш — не просто архитектурный памятник, а живое свидетельство духовной жизни Ташкента

Медресе Кукельдаш — не просто архитектурный памятник, а живое свидетельство духовной жизни Ташкента - Sputnik Узбекистан
13/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Медресе Кукельдаш — не просто архитектурный памятник, а живое свидетельство духовной жизни Ташкента

новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0