В Минске состоится заседание Совета постпредов стран СНГ — дата, что в повестке

В числе вопросов, которые обсудят члены СППП, — реализация Перспективного плана развития договорно-правовой базы СНГ на 2023–2025 годы и итоги ее инвентаризации.

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Очередное заседание Совета постпредов стран Содружества Независимых Государств пройдет 19 августа в Минске, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Постпреды рассмотрят проекты повесток дня очередных заседаний Совета министров иностранных дел, Совета глав правительств и Совета глав государств СНГ, которые пройдут осенью в столицах Таджикистана и Беларуси.Члены СППП также обсудят реализацию Перспективного плана развития договорно-правовой базы СНГ на 2023–2025 годы и итоги ее инвентаризации, добавили в пресс-службе.Напомним, что предыдущее заседание состоялось 29 июля.

