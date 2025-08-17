https://uz.sputniknews.ru/20250817/minsk-zasedanie-soveta-postpredov-stran-sng-51294912.html
В Минске состоится заседание Совета постпредов стран СНГ — дата, что в повестке
В Минске состоится заседание Совета постпредов стран СНГ — дата, что в повестке
Sputnik Узбекистан
В Минске состоится заседание Совета постпредов стран СНГ — дата, что в повестке
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik.
Очередное заседание Совета постпредов стран Содружества Независимых Государств пройдет 19 августа в Минске, сообщает
пресс-служба Исполкома СНГ.
“19 августа 2025 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске состоится очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества”, — говорится в сообщении.
Постпреды рассмотрят проекты повесток дня очередных заседаний Совета министров иностранных дел, Совета глав правительств и Совета глав государств СНГ, которые пройдут осенью в столицах Таджикистана и Беларуси.
Члены СППП также обсудят реализацию Перспективного плана развития договорно-правовой базы СНГ на 2023–2025 годы и итоги ее инвентаризации, добавили в пресс-службе.
Напомним, что предыдущее заседание состоялось 29 июля.