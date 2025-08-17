https://uz.sputniknews.ru/20250817/o-chem-dogovorilis-uzbekistan-i-singapur-51301195.html

Пилотная СЭЗ, агропроект в Ташобласти — о чем еще договорились Узбекистан и Сингапур

Стороны наметили конкретные шаги по развитию сотрудничества

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым провела переговоры в Сингапуре с руководством Singapore Cooperation Enterprise, Sembcorp Industries и Wilmar International. Обэтом сообщает пресс-служба МИПТ.Стороны наметили конкретные шаги по развитию сотрудничества, в частности договорились разработать программу повышения эффективности специальных экономических зон Узбекистана.Она предусматривает:Также программа ориентирована на привлечение стратегических инвестиций.Визит подтвердил высокий интерес сингапурских партнеров к долгосрочному сотрудничеству, открыв новые перспективы для привлечения инвестиций и совместных проектов, добавили в пресс-службе.

