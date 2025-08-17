Пилотная СЭЗ, агропроект в Ташобласти — о чем еще договорились Узбекистан и Сингапур

https://uz.sputniknews.ru/20250817/o-chem-dogovorilis-uzbekistan-i-singapur-51301195.html
Стороны наметили конкретные шаги по развитию сотрудничества
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/17/35255927_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_a766ec82a10d332c4ab1a7e2632dc833.jpg
Стороны наметили конкретные шаги по развитию сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik.
Делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым провела переговоры в Сингапуре с руководством Singapore Cooperation Enterprise, Sembcorp Industries и Wilmar International. Обэтом сообщает
пресс-служба МИПТ.
Стороны наметили конкретные шаги по развитию сотрудничества, в частности договорились разработать программу повышения эффективности специальных экономических зон Узбекистана.
внедрение механизма "единого окна";
унифицированных стандартов управления;
современной инфраструктуры.
Также программа ориентирована на привлечение стратегических инвестиций.
“Рассмотрена инициатива создания пилотной СЭЗ по сингапурской модели, для чего будет сформирована совместная экспертная группа. Среди ключевых договоренностей — согласованные меры по реализации агропромышленного проекта в Уртачирчикском районе Ташкентской области с созданием 1 800 рабочих мест”, — говорится в сообщении.
Визит подтвердил высокий интерес сингапурских партнеров к долгосрочному сотрудничеству, открыв новые перспективы для привлечения инвестиций и совместных проектов, добавили в пресс-службе.