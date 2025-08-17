Узбекистан
В Узбекистане выросло производство цемента — статистика
В Узбекистане выросло производство цемента — статистика
В первом полугодии 2025-го республика произвела почти 9,2 млн тонн цемента
2025-08-17T16:10+0500
2025-08-17T16:10+0500
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Производство цемента в Узбекистане выросло на 18,2%, сообщает Национальный комитет по статистике.Согласно предварительным данным статистического ведомства, в январе-июне 2025 года в Узбекистане было произведено почти 9,2 млн тонн цемента.
Новости
В первом полугодии 2025-го республика произвела почти 9,2 млн тонн цемента.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Производство цемента в Узбекистане выросло на 18,2%, сообщает Национальный комитет по статистике.
Согласно предварительным данным статистического ведомства, в январе-июне 2025 года в Узбекистане было произведено почти 9,2 млн тонн цемента.

“Этот показатель увеличился на 1,4 млн тонн, или на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года”, — говорится в сообщении.

Для сравнения:
в 2023 году в республике произвели 5 731,9 тыс. тонн цемента;
в 2024 году – 7 745,3 тыс. тонн.
