В Узбекистане выросло производство цемента — статистика

В первом полугодии 2025-го республика произвела почти 9,2 млн тонн цемента
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Производство цемента в Узбекистане выросло на 18,2%, сообщает Национальный комитет по статистике.Согласно предварительным данным статистического ведомства, в январе-июне 2025 года в Узбекистане было произведено почти 9,2 млн тонн цемента.Для сравнения:
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik
. Производство цемента в Узбекистане выросло на 18,2%, сообщает
Национальный комитет по статистике.
Согласно предварительным данным статистического ведомства, в январе-июне 2025 года в Узбекистане было произведено почти 9,2 млн тонн цемента.
“Этот показатель увеличился на 1,4 млн тонн, или на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года”, — говорится в сообщении.
в 2023 году в республике произвели 5 731,9 тыс. тонн цемента;
в 2024 году – 7 745,3 тыс. тонн.