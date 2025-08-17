https://uz.sputniknews.ru/20250817/proizvodstvo-tsement-uzbekistane-51299131.html

В Узбекистане выросло производство цемента — статистика

В Узбекистане выросло производство цемента — статистика

Sputnik Узбекистан

В первом полугодии 2025-го республика произвела почти 9,2 млн тонн цемента

2025-08-17T16:10+0500

2025-08-17T16:10+0500

2025-08-17T16:10+0500

узбекистан

производство

цемент

статистика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/71/50/715059_0:10:2903:1642_1920x0_80_0_0_15f3478c5d2dce7c1d5edab980485a1d.jpg

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Производство цемента в Узбекистане выросло на 18,2%, сообщает Национальный комитет по статистике.Согласно предварительным данным статистического ведомства, в январе-июне 2025 года в Узбекистане было произведено почти 9,2 млн тонн цемента.Для сравнения:

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

производство цемент узбекистан