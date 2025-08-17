https://uz.sputniknews.ru/20250817/v-kakix-sferax-namereny-naraschivat-sotrudnichestvo-uzbekistan-i-xakasiya-51300736.html

В каких сферах намерены наращивать сотрудничество Узбекистан и Хакасия

В каких сферах намерены наращивать сотрудничество Узбекистан и Хакасия

Sputnik Узбекистан

Российская сторона выразила заинтересованность в увеличении количества узбекских студентов, обучающихся в вузах столицы Хакасии — Абакана

2025-08-17T14:00+0500

2025-08-17T14:00+0500

2025-08-17T14:36+0500

узбекистан

хакасия

сотрудничество

сельское хозяйство

высшее образование

туризм

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/11/51298802_10:0:1925:1077_1920x0_80_0_0_25a849c70235359c6e5f3296ec6be590.jpg

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Генеральный консул Узбекистана в Новосибирске Аслам Акбаров в ходе посещения Хакасии обсудил перспективы взаимодействия с главой российского региона Валентином Коноваловым, сообщает ИА "Дунё".Глава Хакасии отметил, что Узбекистан – постоянный торговый партнер страны и лидер внешнеторгового оборота среди государств СНГ.Речь шла об активизации сотрудничества в области сельского хозяйства и племенного животноводства.Обсудили также взаимодействие в сферах культуры, туризма и образования.Российская сторона поддержала предложение Узбекистана о проведении в ближайшее время инфотура в республику с участием туроператоров Хакасии, а также аналогичных мероприятий в направлении данного российского региона.Валентин Коновалов также поддержал инициативу о проведении Дней узбекской культуры в Хакасии и Дней Хакасии в Узбекистане.По итогам переговоров глава Хакасии дал поручения профильным ведомствам. Озвученные инициативы проработают, и российская сторона подготовит предложения по их дальнейшей реализации.

узбекистан

хакасия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан хакасия сотрудничество