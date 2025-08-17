https://uz.sputniknews.ru/20250817/v-kakix-sferax-namereny-naraschivat-sotrudnichestvo-uzbekistan-i-xakasiya-51300736.html
В каких сферах намерены наращивать сотрудничество Узбекистан и Хакасия
В каких сферах намерены наращивать сотрудничество Узбекистан и Хакасия
Российская сторона выразила заинтересованность в увеличении количества узбекских студентов, обучающихся в вузах столицы Хакасии — Абакана
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Генеральный консул Узбекистана в Новосибирске Аслам Акбаров в ходе посещения Хакасии обсудил перспективы взаимодействия с главой российского региона Валентином Коноваловым, сообщает ИА "Дунё".Глава Хакасии отметил, что Узбекистан – постоянный торговый партнер страны и лидер внешнеторгового оборота среди государств СНГ.Речь шла об активизации сотрудничества в области сельского хозяйства и племенного животноводства.Обсудили также взаимодействие в сферах культуры, туризма и образования.Российская сторона поддержала предложение Узбекистана о проведении в ближайшее время инфотура в республику с участием туроператоров Хакасии, а также аналогичных мероприятий в направлении данного российского региона.Валентин Коновалов также поддержал инициативу о проведении Дней узбекской культуры в Хакасии и Дней Хакасии в Узбекистане.По итогам переговоров глава Хакасии дал поручения профильным ведомствам. Озвученные инициативы проработают, и российская сторона подготовит предложения по их дальнейшей реализации.
В каких сферах намерены наращивать сотрудничество Узбекистан и Хакасия
14:00 17.08.2025 (обновлено: 14:36 17.08.2025)
Российская сторона выразила заинтересованность в увеличении количества узбекских студентов, обучающихся в вузах столицы Хакасии — Абакана.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik.
Генеральный консул Узбекистана в Новосибирске Аслам Акбаров в ходе посещения Хакасии обсудил перспективы взаимодействия с главой российского региона Валентином Коноваловым, сообщает
ИА "Дунё".
Глава Хакасии отметил, что Узбекистан – постоянный торговый партнер страны и лидер внешнеторгового оборота среди государств СНГ.
"Мы настроены и дальше только расширять наше сотрудничество", – подчеркнул он.
Речь шла об активизации сотрудничества в области сельского хозяйства и племенного животноводства.
Обсудили также взаимодействие в сферах культуры, туризма и образования.
Российская сторона поддержала предложение Узбекистана о проведении в ближайшее время инфотура в республику с участием туроператоров Хакасии, а также аналогичных мероприятий в направлении данного российского региона.
Валентин Коновалов также поддержал инициативу о проведении Дней узбекской культуры в Хакасии и Дней Хакасии в Узбекистане.
“Российская сторона выразила заинтересованность в увеличении количества узбекских студентов, обучающихся в вузах столицы Хакасии — города Абакана”, — говорится в сообщении.
По итогам переговоров глава Хакасии дал поручения профильным ведомствам. Озвученные инициативы проработают, и российская сторона подготовит предложения по их дальнейшей реализации.