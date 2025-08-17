https://uz.sputniknews.ru/20250817/xudojniki-uzbekistan-uchastvuyut-v-mejdunarodnoy-vystavke-v-moskve-51297602.html

Художники из Узбекистана участвуют в международной выставке в Москве

Художники из Узбекистана участвуют в международной выставке в Москве

После закрытия выставки экспозицию представят в других странах Евразии.

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Художники из Узбекистана участвуют в международной выставке", которая проходит в Москве, сообщает РИА Новости.Автономная некоммерческая организация "Евразия" открыла в Музее Победы экспозицию "Искусство и мир: Великая Победа Жизни".Она включает работы победителей одноименного конкурса, организованного АНО "Евразия", совместно с международным патриотическим движением "Победа 9/45" и другими партнерами.Проект приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.Художники прислали на конкурс свыше 900 работ в различных жанрах. Для выставки отобрали порядка 150 произведений: картины, арт-объекты, скульптурные композиции, фото и цифровые работы.Он добавил, что победители конкурса рассказали в своих картинах, как они "воспринимают войну и мир тогда и войну и мир сегодня". Он отметил, что работы перекликаются двумя эпохами: эпохой Великой Отечественной войны и эпохой сегодняшней.Выставка в Москве продлится до 29 августа, после чего работы представят в других странах Евразии.

