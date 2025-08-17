Художники из Узбекистана участвуют в международной выставке в Москве
© Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМосковский государственный институт имени В. И. Сурикова
© Sputnik / Сергей Пятаков/
Подписаться
После закрытия выставки экспозицию представят в других странах Евразии.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Художники из Узбекистана участвуют в международной выставке", которая проходит в Москве, сообщает РИА Новости.
Автономная некоммерческая организация "Евразия" открыла в Музее Победы экспозицию "Искусство и мир: Великая Победа Жизни".
Она включает работы победителей одноименного конкурса, организованного АНО "Евразия", совместно с международным патриотическим движением "Победа 9/45" и другими партнерами.
“В международном конкурсе приняли участие авторы из 15 стран, в том числе из России, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, США, Таиланда и Узбекистана”, — говорится в сообщении.
Проект приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Художники прислали на конкурс свыше 900 работ в различных жанрах. Для выставки отобрали порядка 150 произведений: картины, арт-объекты, скульптурные композиции, фото и цифровые работы.
"Конкурс появился вместе с нашим международным патриотическим движением "Победа 9/45. Частная и гражданская инициатива, которая вместе с 500 тысячами людей по всему миру решила праздновать девятое мая вне зависимости от тех пересмотров дат, смыслов, понятий, которые пытаются некоторые западные страны встроить в этот праздник, в праздник Дня Победы, потому что победа у нас одна, а смыслы пытались навязать разные", — сказал в ходе открытия выставки вице-спикер Госдумы РФ, член попечительского Совета АНО "Евразия", глава движения "Победа 9/45" Борис Чернышов.
Он добавил, что победители конкурса рассказали в своих картинах, как они "воспринимают войну и мир тогда и войну и мир сегодня". Он отметил, что работы перекликаются двумя эпохами: эпохой Великой Отечественной войны и эпохой сегодняшней.
"Мы чтим наших героев через года. Мы видим ту преемственность героических поступков...Это связывает эти эпохи", — подчеркнул он.
Выставка в Москве продлится до 29 августа, после чего работы представят в других странах Евразии.