Sputnik Узбекистан в Ташкенте.
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов.
Анонс: пресс-конференция, посвященная Международной премии "Евразия"
Sputnik Узбекистан
Призовой фонд премии составляет 25 млн рублей. Прием заявок — до 31 августа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46050488_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e44456232a85c226eb4ee2bcfa8763fd.jpg
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 19 августа в 14:00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция, посвященная Международной премии "Евразия".Мероприятие пройдет в формате видеомоста Ташкент – Бишкек. Участники в Ташкенте:В Бишкеке:Члены Наблюдательного и Экспертного советов расскажут о концепции Премии, ее номинациях, а участники проекта — представители стран СНГ — презентуют свои инициативы.Для справки: Международная премия "Евразия" направлена на общественное признание и поддержку личностей и организаций, внесших значительный вклад в социальное, экономическое и кросс-культурное развитие стран Евразии, продвижение народной дипломатии, сохранение исторической памяти и преодоление информационных барьеров между государствами постсоветского пространства.Призовой фонд составляет 25 млн рублей. Прием заявок — до 31 августа.Учредитель премии — АНО "Евразия" в партнерстве с Россотрудничеством. Информационными партнерами выступают RT и Sputnik.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
Анонс: пресс-конференция, посвященная Международной премии "Евразия"

12:10 18.08.2025
© Sputnik / Бахром Хатамов Пресс-центр Sputnik Узбекистан
© Sputnik / Бахром Хатамов
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 19 августа в 14:00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция, посвященная Международной премии "Евразия".
Мероприятие пройдет в формате видеомоста Ташкент – Бишкек.
Участники в Ташкенте:
старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук РУз, член Наблюдательного совета Международной премии "Евразия" Равшан Назаров;
директор Центра переподготовки журналистов Узбекистана, член Экспертного совета Международной премии "Евразия" Гульнара Бабаджанова;
заведующая кафедрой социально-гуманитарных наук Университета мировой экономики и дипломатии, член Экспертного совета Международной премии "Евразия" Рано Турсунова;
руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская;
основатель образовательной медиаинициативы "Возможности", участник Премии в номинации "Лидер Евразии" Джон Ашуров.
В Бишкеке:
доктор филологических наук, профессор, главный редактор журнала "Литературный Кыргызстан", участник Премии в номинации "Культурный код" Бахтияр Койчуев.
Члены Наблюдательного и Экспертного советов расскажут о концепции Премии, ее номинациях, а участники проекта — представители стран СНГ — презентуют свои инициативы.
Для справки: Международная премия "Евразия" направлена на общественное признание и поддержку личностей и организаций, внесших значительный вклад в социальное, экономическое и кросс-культурное развитие стран Евразии, продвижение народной дипломатии, сохранение исторической памяти и преодоление информационных барьеров между государствами постсоветского пространства.
Призовой фонд составляет 25 млн рублей. Прием заявок — до 31 августа.
Учредитель премии — АНО "Евразия" в партнерстве с Россотрудничеством. Информационными партнерами выступают RT и Sputnik.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178
@alisherakimbaev
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
