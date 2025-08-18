https://uz.sputniknews.ru/20250818/press-konferentsiya-posvyaschennaya-mejdunarodnoy-premii-evraziya-51306430.html

Анонс: пресс-конференция, посвященная Международной премии "Евразия"

Призовой фонд премии составляет 25 млн рублей. Прием заявок — до 31 августа

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 19 августа в 14:00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция, посвященная Международной премии "Евразия".Мероприятие пройдет в формате видеомоста Ташкент – Бишкек. Участники в Ташкенте:В Бишкеке:Члены Наблюдательного и Экспертного советов расскажут о концепции Премии, ее номинациях, а участники проекта — представители стран СНГ — презентуют свои инициативы.Для справки: Международная премия "Евразия" направлена на общественное признание и поддержку личностей и организаций, внесших значительный вклад в социальное, экономическое и кросс-культурное развитие стран Евразии, продвижение народной дипломатии, сохранение исторической памяти и преодоление информационных барьеров между государствами постсоветского пространства.Призовой фонд составляет 25 млн рублей. Прием заявок — до 31 августа.Учредитель премии — АНО "Евразия" в партнерстве с Россотрудничеством. Информационными партнерами выступают RT и Sputnik.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

