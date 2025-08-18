Анонс: пресс-конференция, посвященная Международной премии "Евразия"
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 19 августа в 14:00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция, посвященная Международной премии "Евразия".
Мероприятие пройдет в формате видеомоста Ташкент – Бишкек.
Участники в Ташкенте:
старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук РУз, член Наблюдательного совета Международной премии "Евразия" Равшан Назаров;
директор Центра переподготовки журналистов Узбекистана, член Экспертного совета Международной премии "Евразия" Гульнара Бабаджанова;
заведующая кафедрой социально-гуманитарных наук Университета мировой экономики и дипломатии, член Экспертного совета Международной премии "Евразия" Рано Турсунова;
руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская;
основатель образовательной медиаинициативы "Возможности", участник Премии в номинации "Лидер Евразии" Джон Ашуров.
В Бишкеке:
доктор филологических наук, профессор, главный редактор журнала "Литературный Кыргызстан", участник Премии в номинации "Культурный код" Бахтияр Койчуев.
Члены Наблюдательного и Экспертного советов расскажут о концепции Премии, ее номинациях, а участники проекта — представители стран СНГ — презентуют свои инициативы.
Для справки: Международная премия "Евразия" направлена на общественное признание и поддержку личностей и организаций, внесших значительный вклад в социальное, экономическое и кросс-культурное развитие стран Евразии, продвижение народной дипломатии, сохранение исторической памяти и преодоление информационных барьеров между государствами постсоветского пространства.
Призовой фонд составляет 25 млн рублей. Прием заявок — до 31 августа.
Учредитель премии — АНО "Евразия" в партнерстве с Россотрудничеством. Информационными партнерами выступают RT и Sputnik.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178
@alisherakimbaev
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.