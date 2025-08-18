Узбекистан
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
СВО: российские бойцы уничтожили до ста украинских БПЛА в месте подготовки к запуску
СВО: российские бойцы уничтожили до ста украинских БПЛА в месте подготовки к запуску
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 78 100 вражеских дронов
2025-08-18T17:30+0500
2025-08-18T17:30+0500
17:30 18.08.2025
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчения ЮВО в Краснодарском крае
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 78 100 вражеских дронов.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Вооруженные силы России уничтожили до 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа большой дальности UJ-22 и "Паляница" в месте подготовки к запуску, сообщает Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено 16 единиц автомобильной техники, до 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа большой дальности UJ-22 и "Паляница" в месте подготовки к запуску, а также нанесено поражение центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, складам горюче-смазочных материалов, обеспечивающим ВСУ горючим, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148-ми районах", — говорится в сводке российского военного ведомства.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 78 100 вражеских дронов.
