СВО: российские бойцы уничтожили до ста украинских БПЛА в месте подготовки к запуску

СВО: российские бойцы уничтожили до ста украинских БПЛА в месте подготовки к запуску

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 78 100 вражеских дронов

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Вооруженные силы России уничтожили до 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа большой дальности UJ-22 и "Паляница" в месте подготовки к запуску, сообщает Минобороны РФ. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 78 100 вражеских дронов.

