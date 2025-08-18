Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250818/samarkand-prinimaet-silneyshix-voennyx-triatlonistov-mira-51322175.html
Самарканд принимает сильнейших военных триатлонистов мира
Самарканд принимает сильнейших военных триатлонистов мира
Sputnik Узбекистан
Престижные соревнования проходят в Узбекистане впервые
2025-08-18T18:15+0500
2025-08-18T18:15+0500
узбекистан
самарканд
чемпионат мира
триатлон
военнослужащие
эксклюзив
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/12/51321060_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5c71ee091914c3f2574cbbcd6827db2c.jpg
САМАРКАНД, 18 авг — Sputnik. В ближайшие три дня туристический комплекс Silk Road Samarkand станет ареной 25-го чемпионата мира по триатлону среди военнослужащих, сообщает корреспондент Sputnik.Это престижное соревнование проходит в республике впервые. В нем участвуют 120 спортсменов из 13 стран: Узбекистана, России, Казахстана Бельгии, Канады, Испании, Франции, Германии, Словении, Швейцарии, Катара, Ирана и Португалии.Атлеты будут соревноваться в трех категориях: индивидуальной, смешанной эстафете (MIX) и среди ветеранов (SENIOR). Каждому участнику предстоит преодолеть следующие дистанции: проплыть в открытой воде 750 метров, затем 19 километров велогонки и 5 километров бега.На техническом собрании чемпионата генеральный секретарь Международного совета военного спорта (CISM) Роберто Реккья отметил высокий уровень организации турнира и его прозрачность. Контролировать ход соревнований будут международные судьи, результаты зафиксируют современные электронные системы, обеспечивающие объективную оценку выступлений.Заместитель министра обороны РУз Алишер Норбоев подчеркнул значимость события.Среди лидеров сборной страны — 28-летняя Алина Хакимова, серебряный призер чемпионата мира 2021 года.Глава российской делегации подполковник Дмитрий Кадяшкин также высоко оценил уровень приема и настрой участников.Чемпионат мира по триатлону среди военнослужащих завершится 21 августа.
узбекистан
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/12/51321060_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_04321aed1cb96bf9dd4500d6f132bf5f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
самарканд военнослужащие триатлон соревнования
самарканд военнослужащие триатлон соревнования

Самарканд принимает сильнейших военных триатлонистов мира

18:15 18.08.2025
© SputnikСамарканд принимает сильнейших военных триатлонистов мира
Самарканд принимает сильнейших военных триатлонистов мира - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2025
© Sputnik
Подписаться
Эксклюзив
Престижные соревнования проходят в Узбекистане впервые.
САМАРКАНД, 18 авг — Sputnik. В ближайшие три дня туристический комплекс Silk Road Samarkand станет ареной 25-го чемпионата мира по триатлону среди военнослужащих, сообщает корреспондент Sputnik.
Это престижное соревнование проходит в республике впервые. В нем участвуют 120 спортсменов из 13 стран: Узбекистана, России, Казахстана Бельгии, Канады, Испании, Франции, Германии, Словении, Швейцарии, Катара, Ирана и Португалии.
Атлеты будут соревноваться в трех категориях: индивидуальной, смешанной эстафете (MIX) и среди ветеранов (SENIOR). Каждому участнику предстоит преодолеть следующие дистанции: проплыть в открытой воде 750 метров, затем 19 километров велогонки и 5 километров бега.
© SputnikСамарканд принимает сильнейших военных триатлонистов мира
Самарканд принимает сильнейших военных триатлонистов мира - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2025
Самарканд принимает сильнейших военных триатлонистов мира
© Sputnik
На техническом собрании чемпионата генеральный секретарь Международного совета военного спорта (CISM) Роберто Реккья отметил высокий уровень организации турнира и его прозрачность. Контролировать ход соревнований будут международные судьи, результаты зафиксируют современные электронные системы, обеспечивающие объективную оценку выступлений.
© SputnikСамарканд принимает сильнейших военных триатлонистов мира
Самарканд принимает сильнейших военных триатлонистов мира - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2025
Самарканд принимает сильнейших военных триатлонистов мира
© Sputnik
Заместитель министра обороны РУз Алишер Норбоев подчеркнул значимость события.
© SputnikСамарканд принимает сильнейших военных триатлонистов мира
Самарканд принимает сильнейших военных триатлонистов мира - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2025
Самарканд принимает сильнейших военных триатлонистов мира
© Sputnik
"Для Узбекистана — большая честь принимать у себя столь престижное соревнование. Сборную страны представят восемь сильных спортсменов, которые выступят как в индивидуальных стартах, так и в командных дисциплинах. Отмечу, что команда министерства обороны четырежды участвовала в чемпионатах мира CISM и входит в пятерку сильнейших военных сборных по триатлону", — отметил он.
Среди лидеров сборной страны — 28-летняя Алина Хакимова, серебряный призер чемпионата мира 2021 года.

"Я родилась в Самарканде и надеюсь, что родные стены помогут мне завоевать золото. С трассой хорошо знакома. Мы ежегодно тренируемся на ней. Очень важно удержаться в первой группе со старта, ведь трасса прямая, без технических поворотов, и отыграться потом будет непросто", — поделилась спортсменка.

Глава российской делегации подполковник Дмитрий Кадяшкин также высоко оценил уровень приема и настрой участников.
© SputnikСамарканд принимает сильнейших военных триатлонистов мира
Самарканд принимает сильнейших военных триатлонистов мира - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2025
Самарканд принимает сильнейших военных триатлонистов мира
© Sputnik

"Нас встретили отлично. Сегодня — тренировочный день, а завтра — долгожданный старт. За Россию выступят восемь сильнейших военных триатлонистов. Уверен, что они покажут достойный результат", — подчеркнул он.

Чемпионат мира по триатлону среди военнослужащих завершится 21 августа.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0