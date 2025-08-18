Самарканд принимает сильнейших военных триатлонистов мира
© SputnikСамарканд принимает сильнейших военных триатлонистов мира
© Sputnik
Подписаться
Эксклюзив
Престижные соревнования проходят в Узбекистане впервые.
САМАРКАНД, 18 авг — Sputnik. В ближайшие три дня туристический комплекс Silk Road Samarkand станет ареной 25-го чемпионата мира по триатлону среди военнослужащих, сообщает корреспондент Sputnik.
Это престижное соревнование проходит в республике впервые. В нем участвуют 120 спортсменов из 13 стран: Узбекистана, России, Казахстана Бельгии, Канады, Испании, Франции, Германии, Словении, Швейцарии, Катара, Ирана и Португалии.
Атлеты будут соревноваться в трех категориях: индивидуальной, смешанной эстафете (MIX) и среди ветеранов (SENIOR). Каждому участнику предстоит преодолеть следующие дистанции: проплыть в открытой воде 750 метров, затем 19 километров велогонки и 5 километров бега.
© SputnikСамарканд принимает сильнейших военных триатлонистов мира
Самарканд принимает сильнейших военных триатлонистов мира
© Sputnik
На техническом собрании чемпионата генеральный секретарь Международного совета военного спорта (CISM) Роберто Реккья отметил высокий уровень организации турнира и его прозрачность. Контролировать ход соревнований будут международные судьи, результаты зафиксируют современные электронные системы, обеспечивающие объективную оценку выступлений.
© SputnikСамарканд принимает сильнейших военных триатлонистов мира
Самарканд принимает сильнейших военных триатлонистов мира
© Sputnik
Заместитель министра обороны РУз Алишер Норбоев подчеркнул значимость события.
© SputnikСамарканд принимает сильнейших военных триатлонистов мира
Самарканд принимает сильнейших военных триатлонистов мира
© Sputnik
"Для Узбекистана — большая честь принимать у себя столь престижное соревнование. Сборную страны представят восемь сильных спортсменов, которые выступят как в индивидуальных стартах, так и в командных дисциплинах. Отмечу, что команда министерства обороны четырежды участвовала в чемпионатах мира CISM и входит в пятерку сильнейших военных сборных по триатлону", — отметил он.
Среди лидеров сборной страны — 28-летняя Алина Хакимова, серебряный призер чемпионата мира 2021 года.
"Я родилась в Самарканде и надеюсь, что родные стены помогут мне завоевать золото. С трассой хорошо знакома. Мы ежегодно тренируемся на ней. Очень важно удержаться в первой группе со старта, ведь трасса прямая, без технических поворотов, и отыграться потом будет непросто", — поделилась спортсменка.
Глава российской делегации подполковник Дмитрий Кадяшкин также высоко оценил уровень приема и настрой участников.
© SputnikСамарканд принимает сильнейших военных триатлонистов мира
Самарканд принимает сильнейших военных триатлонистов мира
© Sputnik
"Нас встретили отлично. Сегодня — тренировочный день, а завтра — долгожданный старт. За Россию выступят восемь сильнейших военных триатлонистов. Уверен, что они покажут достойный результат", — подчеркнул он.
Чемпионат мира по триатлону среди военнослужащих завершится 21 августа.