Самарканд принимает сильнейших военных триатлонистов мира

Самарканд принимает сильнейших военных триатлонистов мира

Престижные соревнования проходят в Узбекистане впервые

САМАРКАНД, 18 авг — Sputnik. В ближайшие три дня туристический комплекс Silk Road Samarkand станет ареной 25-го чемпионата мира по триатлону среди военнослужащих, сообщает корреспондент Sputnik.Это престижное соревнование проходит в республике впервые. В нем участвуют 120 спортсменов из 13 стран: Узбекистана, России, Казахстана Бельгии, Канады, Испании, Франции, Германии, Словении, Швейцарии, Катара, Ирана и Португалии.Атлеты будут соревноваться в трех категориях: индивидуальной, смешанной эстафете (MIX) и среди ветеранов (SENIOR). Каждому участнику предстоит преодолеть следующие дистанции: проплыть в открытой воде 750 метров, затем 19 километров велогонки и 5 километров бега.На техническом собрании чемпионата генеральный секретарь Международного совета военного спорта (CISM) Роберто Реккья отметил высокий уровень организации турнира и его прозрачность. Контролировать ход соревнований будут международные судьи, результаты зафиксируют современные электронные системы, обеспечивающие объективную оценку выступлений.Заместитель министра обороны РУз Алишер Норбоев подчеркнул значимость события.Среди лидеров сборной страны — 28-летняя Алина Хакимова, серебряный призер чемпионата мира 2021 года.Глава российской делегации подполковник Дмитрий Кадяшкин также высоко оценил уровень приема и настрой участников.Чемпионат мира по триатлону среди военнослужащих завершится 21 августа.

