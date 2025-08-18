https://uz.sputniknews.ru/20250818/v-samarkande-s-razmaxom-otmetili-sabantuy--51305611.html

Любимый праздник не только татар и башкир: в Самарканде с размахом отметили Сабантуй

Любимый праздник не только татар и башкир: в Самарканде с размахом отметили Сабантуй

Торжество собрало сотни людей разных возрастов и национальностей

2025-08-18

САМАРКАНД, 18 авг — Sputnik. Во Дворце "Нурафшон" состоялся красочный концерт, посвященный празднованию Сабантуя, сообщает корреспондент Sputnik.Торжество собрало сотни людей разных возрастов и национальностей.Красочные костюмы, зажигательные ритмы, душевные песни и искренние поздравления — праздник получился ярким и теплым. На сцене, наряду с местными артистами, блистали звезды эстрады из Татарстана: народная артистка Алсу Абульханова и заслуженная артистка Чулпан Ахметзянова. Они зачитали поздравительное послание жителям Самарканда от главы Татарстана Рустама Минниханова — на двух языках: русском и татарском.Поздравить татар и башкир пришли не только представители национальных диаспор, но и местные творческие коллективы. Настоящим украшением программы стал ансамбль шоу-танца "Променад" — его артистки исполнили зажигательные татарские танцы. А хор корейского культурного центра удивил гостей трогательной песней о любви, став еще одним свидетельством того, что Сабантуй давно стал праздником, объединяющим всех.Юная звезда торжества — 9-летняя Аделина Абдуллаева — покорила публику исполнением песен на татарском и русском языках, посвященных родному Узбекистану.И, конечно же, какой Сабантуй без танцев. Уже к середине концерта зрители покинули свои места и вышли в проходы — плясали, пели, обнимались, дарили артистам цветы и поздравляли друг друга.

