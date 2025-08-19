Психолог: как накопить необходимую сумму без стресса
© Sputnik / Бахром ХатамовСокращение бедности
© Sputnik / Бахром Хатамов
Подписаться
Финансовые цели — это не только про деньги, но и про чувства, убеждения, семейные сценарии и даже идентичность.
Как накопить на отпуск или ипотеку без чувства вины или тревоги, сообщает радио Sputnik со ссылкой на психолога Кристину Шайдуллину.
Специалист убеждена, что финансовые цели — это не только про деньги, но и про чувства, убеждения, семейные сценарии и даже идентичность. По ее словам, психика не разделяет "накопить" и "выжить": для нее отказ от текущего комфорта — это тревога, значит, чтобы накопление не разрушало эмоциональное равновесие, его нужно встроить в систему ценностей, а не в список самоограничений.
"Накопление ради накопления — путь в никуда. Системная цель — это не просто "отпуск в Турции" или "ипотека на двушку". Это то, что стоит за этим. Отпуск — отдых, восстановление, чувство свободы. Ипотека — стабильность, безопасность, свой угол. Мечта — реализация, ощущение смысла, автономия. Задайте себе вопрос: зачем мне это на самом деле? Только когда цель эмоционально наполнена, она перестает быть жертвой и становится выбором. Это снижает сопротивление и помогает выдерживать путь", — уточнила пояснила Шайдуллина.
Следующая рекомендация касается проверки родовых сценариев.
"Многие из нас живут не по своим деньгам, а по семейным мифам: "богатые — нечестные", "деньги портят людей", "лучше скромно, но достойно", "накопить невозможно, жизнь все съест". Если вы из семьи, где деньги были источником конфликтов или боли, то накопление может бессознательно вызывать вину, тревогу, стыд. Вы словно предаете семейную лояльность, решая жить иначе. Спросите себя: кто в моем роду, семье мог себе позволить мечтать и реализовывать желания? А кто не мог? Это уже откроет поле для осознанности", — рассказала психолог.
Шаг третий — это разделить контроль.
"Важно, чтобы один член семьи не нес все бремя накоплений. Особенно часто это делают женщины: начинают жестко экономить, отказываются от удовольствий, берут на себя ответственность за общее будущее. В результате — выгорание и обида. Накопление должно быть делом системы, а не одного героя. Если вы в паре — договоритесь, как распределяется вклад. Ищите поддержку: финансового советника, психолога, друга, который умеет мечтать, планировать и добиваться цели", — советует Кристина Шайдуллина.
Очень важно, по ее словам, установить безопасные границы.
"Откладывать нужно не из страха, а из изобилия. Поэтому важно: оставлять часть бюджета на удовольствия, иначе психика взбунтуется); использовать визуализацию цели (коллаж мечты, трекер накоплений); формировать привычки, а не разовые подвиги. Сделайте накопление ритуалом заботы о себе, а не аскезой. Например, вместо "я не купила кофе, так как экономлю", — "я не купила кофе, потому что выбираю свой отпуск". Это про взрослую позицию: я управляю, а не отказываюсь", — советует эксперт.
Она также напомнила, что процесс важнее результата.
"Накопление — это не гонка. Это способ выстраивать зрелые отношения с собой, деньгами, миром. И иногда, пройдя этот путь, вы поймете, что мечта изменилась — и это нормально. Научиться копить — это не про силу воли. Это про осознанность, про право мечтать, про выход из родовых запретов. Это процесс взросления, где внутренний ребенок учится доверять взрослому в себе. А значит, накопление — это не отказ, а инвестиция в себя. В свою стабильность. В свою свободу. В свою мечту", — заключила Кристина Шайдуллина.