Психолог: как накопить необходимую сумму без стресса

Финансовые цели — это не только про деньги, это про чувства, убеждения, семейные сценарии и даже идентичность

2025-08-19T22:04+0500

2025-08-19T22:04+0500

2025-08-19T22:04+0500

Как накопить на отпуск или ипотеку без чувства вины или тревоги, сообщает радио Sputnik со ссылкой на психолога Кристину Шайдуллину. Специалист убеждена, что финансовые цели — это не только про деньги, но и про чувства, убеждения, семейные сценарии и даже идентичность. По ее словам, психика не разделяет "накопить" и "выжить": для нее отказ от текущего комфорта — это тревога, значит, чтобы накопление не разрушало эмоциональное равновесие, его нужно встроить в систему ценностей, а не в список самоограничений.Следующая рекомендация касается проверки родовых сценариев.Шаг третий — это разделить контроль.Очень важно, по ее словам, установить безопасные границы.Она также напомнила, что процесс важнее результата."Накопление — это не гонка. Это способ выстраивать зрелые отношения с собой, деньгами, миром. И иногда, пройдя этот путь, вы поймете, что мечта изменилась — и это нормально. Научиться копить — это не про силу воли. Это про осознанность, про право мечтать, про выход из родовых запретов. Это процесс взросления, где внутренний ребенок учится доверять взрослому в себе. А значит, накопление — это не отказ, а инвестиция в себя. В свою стабильность. В свою свободу. В свою мечту", — заключила Кристина Шайдуллина.

