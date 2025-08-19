Лавров: Что показал саммит на Аляске
Министр иностранных дел РФ дал интервью каналу "Россия 24".
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Саммит на Аляске показал, что президент США Дональд Трамп искренне желает достичь долгосрочного результата в украинском урегулировании, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 24".
"Было видно, что глава США и его команда, во-первых, искренне хотят достичь результата, который будет долгосрочным, устойчивым, надежным, в отличие от европейцев, которые на тот момент твердили на каждом углу, что только прекращение огня, и после этого они будут продолжать поставлять Украине оружие", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Вопрос санкций на встрече Путина и Трампа на Аляске не обсуждался.
Президент США Дональд Трамп после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске стал глубже подходить к урегулированию на Украине, видя важность устранения первопричин конфликта.
Территориальные изменения часто являются неотъемлемым компонентом достижения договоренностей по итогам конфликтов.
Россия никогда не стремилась просто захватить территории, будь то Крым, Донбасс или Новороссия, ее цель — защита русских, исторически проживающих на этих землях.
Если Владимир Зеленский так печется о конституции Украины, то ему следует вспомнить о ее статьях, которые обязуют сохранять права русских.
Без уважения безопасности России, без уважения в полной мере прав русских и русскоязычных граждан, проживающих на Украине, ни о каких долгосрочных договоренностях речи идти не может.
Россия не отказывается ни от каких форм работы по Украине, ни от двусторонних, ни от трехсторонних.
Основания признания независимости Украины исчезнут, если та откажется от своего закрепленного нейтралитета и безъядерного статуса.
Ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России.
Москва ценит то понимание, которое проявляет администрация США, стремящаяся добраться до сути проблемы в вопросе урегулирования конфликта на Украине, в отличие от европейцев.
Продолжающиеся разговоры европейских лидеров о "неспровоцированной агрессии" России против Украины — это "детский лепет".
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора, который состоялся в ночь на вторник, подтвердили понимание того, что кризис вокруг Украины должен быть урегулирован так, чтобы он больше никогда не повторился, и чтобы законные интересы всех расположенных в этом регионе государств были учтены.
Глава российского внешнеполитического ведомства, комментируя украинское урегулирование, заявил, что любые контакты с участием первых лиц нуждаются в тщательной подготовке.
Также он подтвердил, что Президент США Дональд Трамп получил приглашение посетить Россию с визитом.