Вопрос санкций на встрече Путина и Трампа на Аляске не обсуждался.

Президент США Дональд Трамп после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске стал глубже подходить к урегулированию на Украине, видя важность устранения первопричин конфликта.

Территориальные изменения часто являются неотъемлемым компонентом достижения договоренностей по итогам конфликтов.

Россия никогда не стремилась просто захватить территории, будь то Крым, Донбасс или Новороссия, ее цель — защита русских, исторически проживающих на этих землях.

Если Владимир Зеленский так печется о конституции Украины, то ему следует вспомнить о ее статьях, которые обязуют сохранять права русских.

Без уважения безопасности России, без уважения в полной мере прав русских и русскоязычных граждан, проживающих на Украине, ни о каких долгосрочных договоренностях речи идти не может.

Россия не отказывается ни от каких форм работы по Украине, ни от двусторонних, ни от трехсторонних.

Основания признания независимости Украины исчезнут, если та откажется от своего закрепленного нейтралитета и безъядерного статуса.

Ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России.

Москва ценит то понимание, которое проявляет администрация США, стремящаяся добраться до сути проблемы в вопросе урегулирования конфликта на Украине, в отличие от европейцев.

Продолжающиеся разговоры европейских лидеров о "неспровоцированной агрессии" России против Украины — это "детский лепет".