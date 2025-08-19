https://uz.sputniknews.ru/20250819/tramp-soobschil-putinu-ob-itogax-peregovorov-s-zelenskim-51339151.html

Трамп сообщил Путину об итогах переговоров с Зеленским

Трамп сообщил Путину об итогах переговоров с Зеленским

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны и продолжался 40 минут. Лидеры РФ и США высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины

ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Президент США Дональд Трамп позвонил российскому коллеге Владимиру Путину и проинформировал его об итогах переговоров в Вашингтоне. Об этом сообщает помощник главы РФ Юрий Ушаков.Напомним, что накануне Дональд Трамп провел в Белом доме двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским. Затем к ним присоединились европейские лидеры: генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Финляндии Александр Стубб и премьер Италии Джорджа Мелони.По итогу Зеленский впервые допустил, что не будет настаивать на прекращении огня как условии для продолжения диалога с Москвой. Он заявил, что намерен обсудить вопрос территорий на встрече с Путиным. При этом точная дата ее проведения неизвестна.Американский президент охарактеризовал прошедшие дискуссии как очень плодотворные. Речь шла о гарантиях безопасности для Украины, которые европейские страны предоставят при координации с США. Трамп также заявил, что уже начал подготовку встречи Путина и Зеленского с последующими трехсторонними переговорами с его личным участием.

