Трамп сообщил Путину об итогах переговоров с Зеленским
© РИА НовостиСаммит России и США на Аляске
© РИА Новости
Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны и продолжался 40 минут. Лидеры РФ и США высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Президент США Дональд Трамп позвонил российскому коллеге Владимиру Путину и проинформировал его об итогах переговоров в Вашингтоне. Об этом сообщает помощник главы РФ Юрий Ушаков.
"Президент США проинформировал о только что завершившихся в Белом доме переговорах с Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских стран. В ходе дальнейшего телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины", — говорится в сообщении.
Путин поблагодарил Трампа за достигнутый прогресс, а также за гостеприимство и хорошую организацию встречи на Аляске.
Российский лидер отметил важность усилий, предпринимаемых лично Трампом, для мирного урегулирования на Украине.
Собеседники договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
Владимир Путин и Дональд Трамп условились и далее тесно контактировать друг с другом по украинскому и другим актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня.
Разговор состоялся по инициативе американской стороны, продолжался 40 минут, был откровенным и весьма конструктивным.
Напомним, что накануне Дональд Трамп провел в Белом доме двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским. Затем к ним присоединились европейские лидеры: генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Финляндии Александр Стубб и премьер Италии Джорджа Мелони.
По итогу Зеленский впервые допустил, что не будет настаивать на прекращении огня как условии для продолжения диалога с Москвой. Он заявил, что намерен обсудить вопрос территорий на встрече с Путиным. При этом точная дата ее проведения неизвестна.
Американский президент охарактеризовал прошедшие дискуссии как очень плодотворные. Речь шла о гарантиях безопасности для Украины, которые европейские страны предоставят при координации с США. Трамп также заявил, что уже начал подготовку встречи Путина и Зеленского с последующими трехсторонними переговорами с его личным участием.