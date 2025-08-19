Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250819/tramp-soobschil-putinu-ob-itogax-peregovorov-s-zelenskim-51339151.html
Трамп сообщил Путину об итогах переговоров с Зеленским
Трамп сообщил Путину об итогах переговоров с Зеленским
Sputnik Узбекистан
Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны и продолжался 40 минут. Лидеры РФ и США высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины
2025-08-19T12:10+0500
2025-08-19T12:10+0500
в мире
политика
россия
владимир путин
сша
дональд трамп
телефонный разговор
итоги
встреча
владимир зеленский
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/10/51279701_0:94:1280:814_1920x0_80_0_0_c2ca9527c615c8e54e14823794afde40.jpg
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Президент США Дональд Трамп позвонил российскому коллеге Владимиру Путину и проинформировал его об итогах переговоров в Вашингтоне. Об этом сообщает помощник главы РФ Юрий Ушаков.Напомним, что накануне Дональд Трамп провел в Белом доме двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским. Затем к ним присоединились европейские лидеры: генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Финляндии Александр Стубб и премьер Италии Джорджа Мелони.По итогу Зеленский впервые допустил, что не будет настаивать на прекращении огня как условии для продолжения диалога с Москвой. Он заявил, что намерен обсудить вопрос территорий на встрече с Путиным. При этом точная дата ее проведения неизвестна.Американский президент охарактеризовал прошедшие дискуссии как очень плодотворные. Речь шла о гарантиях безопасности для Украины, которые европейские страны предоставят при координации с США. Трамп также заявил, что уже начал подготовку встречи Путина и Зеленского с последующими трехсторонними переговорами с его личным участием.
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/10/51279701_35:0:1246:908_1920x0_80_0_0_95b603ea8682f0e26a6b078c49bfbd40.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дональд трамп владимир путин телефонный разговор итоги переговоры владимир зеленский
дональд трамп владимир путин телефонный разговор итоги переговоры владимир зеленский

Трамп сообщил Путину об итогах переговоров с Зеленским

12:10 19.08.2025
© РИА НовостиСаммит России и США на Аляске
Саммит России и США на Аляске - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости
Подписаться
Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны и продолжался 40 минут. Лидеры РФ и США высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Президент США Дональд Трамп позвонил российскому коллеге Владимиру Путину и проинформировал его об итогах переговоров в Вашингтоне. Об этом сообщает помощник главы РФ Юрий Ушаков.
"Президент США проинформировал о только что завершившихся в Белом доме переговорах с Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских стран. В ходе дальнейшего телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины", — говорится в сообщении.
Путин поблагодарил Трампа за достигнутый прогресс, а также за гостеприимство и хорошую организацию встречи на Аляске.
Российский лидер отметил важность усилий, предпринимаемых лично Трампом, для мирного урегулирования на Украине.
Собеседники договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
Владимир Путин и Дональд Трамп условились и далее тесно контактировать друг с другом по украинскому и другим актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня.
Разговор состоялся по инициативе американской стороны, продолжался 40 минут, был откровенным и весьма конструктивным.
Напомним, что накануне Дональд Трамп провел в Белом доме двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским. Затем к ним присоединились европейские лидеры: генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Финляндии Александр Стубб и премьер Италии Джорджа Мелони.
По итогу Зеленский впервые допустил, что не будет настаивать на прекращении огня как условии для продолжения диалога с Москвой. Он заявил, что намерен обсудить вопрос территорий на встрече с Путиным. При этом точная дата ее проведения неизвестна.
Американский президент охарактеризовал прошедшие дискуссии как очень плодотворные. Речь шла о гарантиях безопасности для Украины, которые европейские страны предоставят при координации с США. Трамп также заявил, что уже начал подготовку встречи Путина и Зеленского с последующими трехсторонними переговорами с его личным участием.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0