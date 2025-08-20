https://uz.sputniknews.ru/20250820/eaeu-zapolneniye-deklaratsiya-ekspress-gruzy-51362237.html
В ЕАЭС меняют правила заполнения декларации на экспресс-грузы
Sputnik Узбекистан
Цель — автоматизировать таможенные операции, связанные с временным хранением и декларированием
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еэк
декларация
таможня
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/169/09/1690964_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa84e7ebe2939509c1a005219f8c45d2.jpg
ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила изменения в порядок заполнения декларации на товары для экспресс-грузов. Они направлены на дальнейшую унификацию порядка заявления сведений, сообщает пресс-служба ЕЭК.В комиссии пояснили, что теперь сведения о размещении товаров на временное хранение будут указывать во всех государствах Союза, раньше такую информацию представляли лишь в трех странах. Это позволит автоматизировать таможенные операции, связанные с временным хранением и декларированием.Утвержденные изменения также позволят заявлять в декларации сведения, связанные с соблюдением валютного законодательства стран Союза, что исключит необходимость их отдельного представления участниками внешнеэкономической деятельности и сократит время таможенных процедур.Форма и порядок заполнения декларации на товары для экспресс-грузов, применяемая при перемещении грузов экспресс-перевозчиками, утверждены Решением Коллегии ЕЭК в августе 2018-го.
ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik.
Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила изменения в порядок заполнения декларации на товары для экспресс-грузов. Они направлены на дальнейшую унификацию порядка заявления сведений, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
В комиссии пояснили, что теперь сведения о размещении товаров на временное хранение будут указывать во всех государствах Союза, раньше такую информацию представляли лишь в трех странах. Это позволит автоматизировать таможенные операции, связанные с временным хранением и декларированием.
Утвержденные изменения также позволят заявлять в декларации сведения, связанные с соблюдением валютного законодательства стран Союза, что исключит необходимость их отдельного представления участниками внешнеэкономической деятельности и сократит время таможенных процедур.
Форма и порядок заполнения декларации на товары для экспресс-грузов, применяемая при перемещении грузов экспресс-перевозчиками, утверждены Решением Коллегии ЕЭК в августе 2018-го.