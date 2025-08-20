https://uz.sputniknews.ru/20250820/eaeu-zapolneniye-deklaratsiya-ekspress-gruzy-51362237.html

В ЕАЭС меняют правила заполнения декларации на экспресс-грузы

В ЕАЭС меняют правила заполнения декларации на экспресс-грузы

Sputnik Узбекистан

Цель — автоматизировать таможенные операции, связанные с временным хранением и декларированием

2025-08-20T12:10+0500

2025-08-20T12:10+0500

2025-08-20T12:10+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еэк

декларация

таможня

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/169/09/1690964_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa84e7ebe2939509c1a005219f8c45d2.jpg

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила изменения в порядок заполнения декларации на товары для экспресс-грузов. Они направлены на дальнейшую унификацию порядка заявления сведений, сообщает пресс-служба ЕЭК.В комиссии пояснили, что теперь сведения о размещении товаров на временное хранение будут указывать во всех государствах Союза, раньше такую информацию представляли лишь в трех странах. Это позволит автоматизировать таможенные операции, связанные с временным хранением и декларированием.Утвержденные изменения также позволят заявлять в декларации сведения, связанные с соблюдением валютного законодательства стран Союза, что исключит необходимость их отдельного представления участниками внешнеэкономической деятельности и сократит время таможенных процедур.Форма и порядок заполнения декларации на товары для экспресс-грузов, применяемая при перемещении грузов экспресс-перевозчиками, утверждены Решением Коллегии ЕЭК в августе 2018-го.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс правила заполнение декларация экспресс-грузы