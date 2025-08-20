Узбекистан
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
В ЕАЭС меняют правила заполнения декларации на экспресс-грузы
Цель — автоматизировать таможенные операции, связанные с временным хранением и декларированием
ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила изменения в порядок заполнения декларации на товары для экспресс-грузов. Они направлены на дальнейшую унификацию порядка заявления сведений, сообщает пресс-служба ЕЭК.В комиссии пояснили, что теперь сведения о размещении товаров на временное хранение будут указывать во всех государствах Союза, раньше такую информацию представляли лишь в трех странах. Это позволит автоматизировать таможенные операции, связанные с временным хранением и декларированием.Утвержденные изменения также позволят заявлять в декларации сведения, связанные с соблюдением валютного законодательства стран Союза, что исключит необходимость их отдельного представления участниками внешнеэкономической деятельности и сократит время таможенных процедур.Форма и порядок заполнения декларации на товары для экспресс-грузов, применяемая при перемещении грузов экспресс-перевозчиками, утверждены Решением Коллегии ЕЭК в августе 2018-го.
Новости
12:10 20.08.2025
Цель — автоматизировать таможенные операции, связанные с временным хранением и декларированием.
ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила изменения в порядок заполнения декларации на товары для экспресс-грузов. Они направлены на дальнейшую унификацию порядка заявления сведений, сообщает пресс-служба ЕЭК.
В комиссии пояснили, что теперь сведения о размещении товаров на временное хранение будут указывать во всех государствах Союза, раньше такую информацию представляли лишь в трех странах. Это позволит автоматизировать таможенные операции, связанные с временным хранением и декларированием.
Утвержденные изменения также позволят заявлять в декларации сведения, связанные с соблюдением валютного законодательства стран Союза, что исключит необходимость их отдельного представления участниками внешнеэкономической деятельности и сократит время таможенных процедур.
Форма и порядок заполнения декларации на товары для экспресс-грузов, применяемая при перемещении грузов экспресс-перевозчиками, утверждены Решением Коллегии ЕЭК в августе 2018-го.
