Врач: что поможет в профилактике ОРВИ
С приближением осени нужно позаботиться об укреплении иммунитета
2025-08-20T22:01+0500
2025-08-20T22:01+0500
2025-08-20T22:01+0500
В сезон простуд рекомендуется включить в рацион масло черного тмина в целях профилактики ОРВИ, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарему Тен.По ее словам, масло черного тмина — многофункциональное средство с доказанным противовоспалительным, иммуномодулирующим и метаболическим эффектом. Оно содержит тимохинон, который обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Кроме того, в составе масла есть жирные кислоты, такие как омега-6, омега-9, пальмитиновая кислота; витамины А, Е, группы В, а также алкалоиды и сапонины. Все они влияют на иммунитет.Она предупредила, что масло черного тмина не рекомендуется употреблять детям младше шести лет, а также беременным, людям с острыми заболеваниями ЖКТ и после трансплантации органов.
Врач: что поможет в профилактике ОРВИ
В сезон простуд рекомендуется включить в рацион масло черного тмина в целях профилактики ОРВИ, сообщает РИА Новости
со ссылкой на руководителя центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарему Тен.
"Для профилактики ОРВИ масло (черного тмина — прим. ред.) применяют в сезон простуд. При обострении хронических заболеваний, таких как артрит или колит — курсами по рекомендации врача. При диабете и гиперлипидемии масло можно применять как дополнение к диете", — пояснила специалист.
По ее словам, масло черного тмина — многофункциональное средство с доказанным противовоспалительным, иммуномодулирующим и метаболическим эффектом. Оно содержит тимохинон, который обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Кроме того, в составе масла есть жирные кислоты, такие как омега-6, омега-9, пальмитиновая кислота; витамины А, Е, группы В, а также алкалоиды и сапонины. Все они влияют на иммунитет.
"Масло обладает противовоспалительным и антиоксидантным эффектом. Исследования in vitro и на животных показывают, что тимохинон подавляет выработку провоспалительных медиаторов. Это делает масло перспективным при артритах, астме и кожных воспалениях. Антиоксидантная активность помогает замедлять окислительный стресс, связанный со старением и нейродегенеративными заболеваниями", — рассказала Тен.
Она предупредила, что масло черного тмина не рекомендуется употреблять детям младше шести лет, а также беременным, людям с острыми заболеваниями ЖКТ и после трансплантации органов.