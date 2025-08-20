https://uz.sputniknews.ru/20250820/maslo-chernogo-tmina-polza-51359607.html

Врач: что поможет в профилактике ОРВИ

С приближением осени нужно позаботиться об укреплении иммунитета

В сезон простуд рекомендуется включить в рацион масло черного тмина в целях профилактики ОРВИ, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарему Тен.По ее словам, масло черного тмина — многофункциональное средство с доказанным противовоспалительным, иммуномодулирующим и метаболическим эффектом. Оно содержит тимохинон, который обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Кроме того, в составе масла есть жирные кислоты, такие как омега-6, омега-9, пальмитиновая кислота; витамины А, Е, группы В, а также алкалоиды и сапонины. Все они влияют на иммунитет.Она предупредила, что масло черного тмина не рекомендуется употреблять детям младше шести лет, а также беременным, людям с острыми заболеваниями ЖКТ и после трансплантации органов.

