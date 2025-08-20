https://uz.sputniknews.ru/20250820/perspektivy-vsu-posle-kapitulyatsii-zapada-v-proksi-voyne-s-rossiey-51358768.html

Перспективы ВСУ после капитуляции Запада в прокси-войне с Россией

Перспективы ВСУ после капитуляции Запада в прокси-войне с Россией

Встреча в Белом доме 18 августа отразила тупиковую позицию западноевропейских партнеров Киева и союзников США, которые намерены "давить" Россию и вооружать Украину, оставляя открытой перспективу вступления бандеровского государства в НАТО

Сохраняется высокая вероятность полной демилитаризации и денацификации Украины – исключительно военными средствами. Позавчерашняя встреча в Белом доме отразила тупиковую позицию западноевропейских партнеров Киева и союзников США, которые при всех обстоятельствах войны и мира намерены "давить" Россию и вооружать Украину, оставляя открытой перспективу вступления бандеровского государства в НАТО.Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме главного киевского лицедея Владимира Зеленского и многочисленную европейскую "группу поддержки". Обсуждали завершение прокси-войны США и НАТО с Россией, гарантии безопасности для Украины. Решали, как оформить капитуляцию Запада в виде успеха.На этом "миротворческом" поле особого внимания заслуживает будущее главного инструмента прокси-войны – украинской армии.Дональд Трамп отметил, что не верит в угрозу "дальнейшей агрессии" РФ, и рассчитывает на договоренности по всем вопросам, включая безопасность Украины. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф подтвердил, что Вашингтон и Москва договорились о гарантиях безопасности для Украины.Представитель ЕС, французский президент Эммануэль Макрон выделил главную гарантию безопасности: "Это сильная украинская армия, состоящая из нескольких сотен тысяч хорошо подготовленных военнослужащих, оснащенных современными системами обороны и отвечающих высоким стандартам".Напомню, еще в 2023 году численность ВСУ достигла 1,3 млн человек.Свежий план украинского правительства на мирное будущее – сохранение армии в количестве от 800 тыс. до 1 млн бойцов, окончательную цифру помогут определить натовские "партнеры".Заметим, это больше, чем вооруженные силы Франции (200 тыс.), Великобритании (184 тыс.), Германии (181 тыс.) и Италии (165 тыс.) вместе взятые.По информации американского издания The National Interest, российский мирный план в июне 2022 года предлагал Украине сокращение ВСУ до 150 тыс. человек кадрового состава и 100 тыс. резервистов. Для страны с населением около 30 млн человек – это нормально, сопоставимо с вооруженными силами наиболее могущественных европейских стран НАТО, население которых в разы больше. И все же, количество солдат – не главное.Курсом реваншаВ Вашингтоне 18 августа Зеленский предложил Трампу оружейную сделку на сумму до $100 млрд. Американское оружие для Киева готов оплатить Евросоюз (НАТО). Миллионная украинская армия и оружейные расходы на уровне первой тройки самых могущественных держав мира выглядят как подготовка к реваншу, к новой войне с Россией. Безопасность Европы – под большим вопросом.Агентство Reuters констатировало, что в Белом доме Зеленский "практически отверг основные предложения Путина, выдвинутые на Аляске, о передаче оставшейся четверти Донбасса: "Любая уступка украинской территории должна быть одобрена референдумом".Если военное положение на Украине исключает президентские выборы, всенародный референдум тем более невозможен.Неожиданно точный вывод делает The American Conservative: "Угрозу миру представляет не Трамп и не Путин, а Зеленский". То есть, бандеровская Украина, смысл существования которой – война с Россией. Именно поэтому "Зеленский и его правительство отказываются поддерживать какую-либо альтернативную стратегию, помимо их нынешней стратегии возвращения утраченных регионов, даже если это означает продолжение войны, в конечном итоге, уничтожение Украины и ее народа".С другой стороны, уберите из украинского общества антироссийскую идеологию бандеровщины, и Украина превратится в Окраину России, которой она была веками. Однако, растущее могущество РФ – ночной кошмар Запада. Приходится выбирать "из двух зол".Издание The Wall Street Journal сообщило, что США могут ограничить разведданные для давления на Украину. Это "рычаг" для ускорения соглашения – даже на невыгодных для Киева условиях. А что дальше? Для эпохальной борьбы с Россией Западу объективно необходима именно бандеровская Украина – как тупой инструмент и расходный материал. Сегодняшняя позиция США неоднозначна, а "пересменки" хозяев Белого дома в перспективе не обещают ровных и равноправных отношений Москвы и Вашингтона.Только один пример исключительной нестабильности политических дефиниций: американский госсекретарь Марко Рубио 6 марта публично назвал конфликт на Украине прокси-войной США с Россией, а 18 августа заявил, что США не признают себя участником конфликта на Украине. Что изменилось на земле? Вашингтон больше не дарит Киеву оружие и деньги для войны с Россией, а продает оружие Европе/НАТО, которая передает его украинской армии, и война США с РФ становится эдаким прокси-прокси-конфликтом. Вашингтон цинично "делегирует полномочия", передает/продает ответственность (включая вероятный ядерный ответ России) недалеким европейским союзникам с большими политическими амбициями, незначительными природными ресурсами, опереточными армиями и немощным ВПК.Встреча в Белом доме 18 августа отразила тупиковый подход коллективного Запада к украинской проблематике: европейские партнеры и союзники США не отступили от изначальных позиций "давильщиков" Москвы и "вооружателей" Киева.Даже на фоне мирных переговоров, сохраняются первопричины конфликта, объективно растет вероятность полной демилитаризации и денацификации Украины – исключительно военными средствами РФ.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

