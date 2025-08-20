Российские бойцы освободили Новогеоргиевку в Днепропетровской области и два села в ДНР
15:15 20.08.2025 (обновлено: 15:39 20.08.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные территории на Красноармейском направлении СВО
© Sputnik / Станислав Красильников/
Подписаться
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировок войск "Восток" и "Центр".
ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Российская армия освободила Новогеоргиевку в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Новогеоргиевка Днепропетровской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Дорожнянка, Зеленый Гай, Полтавка Запорожской области, Вороное Днепропетровской области и Александроград Донецкой Народной Республики.
В зоне ответственности группировки противник потерял:
свыше 220 военнослужащих;
два танка;
десять автомобилей;
реактивную систему залпового огня западного производства;
орудие полевой артиллерии;
две станции радиоэлектронной борьбы.
В свою очередь подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенные пункты Сухецкое и Панковка в ДНР.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Сухецкое и Панковка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке Минобороны РФ.
Также подразделения "Центра" нанесли поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Вольное, Димитров, Красноармейск, Кутузовка, Лысовка, Рубежное, Торецкое Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области.
Потери ВСУ составили:
более 405 военнослужащих;
две боевые бронированные машины;
семь автомобилей;
три артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства.