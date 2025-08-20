https://uz.sputniknews.ru/20250820/rossiyskie-boytsy-osvobodili-novogeorgievku-v-dnepropetrovskoy-oblasti-i-dva-sela-v-dnr-51371435.html

Российские бойцы освободили Новогеоргиевку в Днепропетровской области и два села в ДНР

Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировок войск "Восток" и "Центр".

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Российская армия освободила Новогеоргиевку в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Дорожнянка, Зеленый Гай, Полтавка Запорожской области, Вороное Днепропетровской области и Александроград Донецкой Народной Республики.В зоне ответственности группировки противник потерял:В свою очередь подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенные пункты Сухецкое и Панковка в ДНР.Также подразделения "Центра" нанесли поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Вольное, Димитров, Красноармейск, Кутузовка, Лысовка, Рубежное, Торецкое Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области.Потери ВСУ составили:

