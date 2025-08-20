https://uz.sputniknews.ru/20250820/tashkent-mejdunarodnaya-premiya-yevraziya-51363686.html

В Ташкенте представили Международную премию “Евразия”

Участники Международной премии "Евразия" рассказали о своих проектах

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция, посвященная Международной премии "Евразия". Представители Наблюдательного и Экспертного советов рассказали о концепции Премии, ее номинациях, а участники проекта — представители стран СНГ — о своих инициативах.Старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук РУз, член Наблюдательного совета Международной премии "Евразия" Равшан Назаров отметил, что в этом году учреждена премия — первая в истории награда, цель которой выявление, признание и поддержка выдающихся личностей и организаций, чья деятельность на евразийском континенте направлена на социальное, экономическое и кросс-культурное развитие, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, продвижение народной дипломатии и преодоление информационных барьеров между странами постсоветского пространства.Руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская подчеркнула, что Россию и Узбекистан объединяют стратегическое партнерство и многовековая дружба. По ее словам, премия "Евразия" является важным инструментом поддержки тех, кто укрепляет связи между странами.Заявки на участие уже поступили из 21 страны. Наибольшее количество — из России, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Беларуси, Молдовы, Армении и других стран Большой Евразии. Отдельная номинация посвящена 100-летию народной дипломатии. К участию приглашают как студентов профильных вузов, так и представителей старшего поколения.Директор Центра переподготовки журналистов Гульнара Бабаджанова отметила, что такие проекты объединяют страны и народы, создавая общее пространство для серьезных изменений.Доцент кафедры "Политология" Университета мировой экономики и дипломатии Рано Турсунова акцентировала внимание на том, что "Евразия" — это площадка для диалога в новом формате, основанном на общечеловеческих ценностях, уважении к культурам и толерантности.Международная премия "Евразия" направлена на общественное признание и поддержку личностей и организаций, внесших значительный вклад в социальное, экономическое и кросс-культурное развитие стран Евразии, продвижение народной дипломатии, сохранение исторической памяти и преодоление информационных барьеров между государствами постсоветского пространства. Призовой фонд составляет 25 млн рублей. Прием заявок — до 31 августа.Учредитель премии — АНО "Евразия" в партнерстве с Россотрудничеством. Информационными партнерами выступают RT и Sputnik.Полную запись смотрите по ссылке.

