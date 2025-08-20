https://uz.sputniknews.ru/20250820/uzbekistan-xakasiya-sotrudnichestvo-51370120.html

Хакасия намерена перенять у Узбекистана опыт создания тепличных хозяйств

Хакасия намерена перенять у Узбекистана опыт создания тепличных хозяйств

Стороны обсудили развитие сотрудничества в сельскохозяйственной и животноводческой сферах, в области культуры, образования и туризма

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Хакасия намерена перенять у Узбекистана опыт создания тепличных хозяйств, сообщает ИА "Дунё".Генеральный консул Узбекистана в Новосибирске Аслам Акбаров принял участие в расширенном совещании с замглавы Республики Хакасия — председателем правительства Михаилом Побызаковым. Побызаков подчеркнул важность развития многопланового сотрудничества с Узбекистаном. По его словам, республика сегодня занимает первое место среди стран СНГ по торговому обороту с Хакасией: по итогам 2024 года он составил $46 млн."А по итогам первого полугодия он уже составляет 22 миллиона долларов", — добавил замглавы Хакасии.Речь шла о развитии сотрудничества в сельскохозяйственной и животноводческой сферах, в области культуры, образования и туризма.В целях увеличения количества поставляемой в регион плодоовощной продукции из Узбекистана российская сторона поддержала предложение о создании на территории Хакасии транспортно-логистического Центра, способного в дальнейшем принимать ежедневно до 30-40 фур с узбекскими фруктами и овощами.Обсудили также сотрудничество в области аграрного образования, включая обмен опытом между специалистами.Российская сторона выразила заинтересованность в привлечении на работу в промышленные, сельскохозяйственные и животноводческие хозяйства рабочих и специалистов из Узбекистана, особенно по таким специальностям, как ветеринары, скотники, токари, сварщики и другие.По мнению сторон, необходимо организовать в сентябре-октябре этого года бизнес-миссии предпринимателей Хакасии в регионы Узбекистана, специализирующиеся на сельском хозяйстве и животноводстве, а также визит в Хакасию делегации Ферганской области.

