Глава МИД Узбекистана встретился с официальными лицами Бахрейна — что обсудили

Бахтиёр Саидов: Существует огромный потенциал, который мы должны использовать на благо наших стран

ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в рамках визита в Бахрейн провел ряд встреч. Об этом глава внешнеполитического ведомства республики сообщил в своем Telegram-канале.С заместителем Премьер-министра Бахрейна Шейхом Халидом бин Абдуллой Аль Халифа он обсудил направления всестороннего сотрудничества между Узбекистаном и Бахрейном.Столь же плодотворной была встреча главы МИД Узбекистана с бахрейнским коллегой Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяни.Стороны также подписали Соглашение о безвизовом режиме для владельцев дипломатических паспортов.Кроме того, Саидов встретился с Шейхом Салманом бин Халифа Аль Халифа, министром финансов и национальной экономики Бахрейна, с гендиректором компании "Bahrain Mumtalakat Holding Company" Шейхом Абдуллой бин Халифа Аль Халифой.Речь шла о дальнейшем развитии связей между странами, придании нового импульса двусторонним отношениям, содействии прямым контактам между деловыми кругами.Узбекистан высоко ценит расширяющееся партнерство с Бахрейном и привержен дальнейшему укреплению экономических связей, отметил Бахтиёр Саидов, комментируя встречу с министром промышленности и торговли Королевства Бахрейн Абдуллой Аделем Фахро.Собеседники акцентировали внимание на важности укрепления двустороннего экономического и торгового сотрудничества, поиска новых возможностей в инвестициях, инновациях и промышленном партнерстве, а также отметили значимость обмена опытом в ключевых отраслях.

