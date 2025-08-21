Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250821/baxtiyor-saidov-vstrechi-baxreyn-51388867.html
Глава МИД Узбекистана встретился с официальными лицами Бахрейна — что обсудили
Глава МИД Узбекистана встретился с официальными лицами Бахрейна — что обсудили
Sputnik Узбекистан
Бахтиёр Саидов: Существует огромный потенциал, который мы должны использовать на благо наших стран
2025-08-21T12:40+0500
2025-08-21T13:00+0500
политика
мид узбекистана
бахтиёр саидов
встреча
бахрейн
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/15/51381800_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_932660632702ec2a7b2a52db9e232e76.jpg
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в рамках визита в Бахрейн провел ряд встреч. Об этом глава внешнеполитического ведомства республики сообщил в своем Telegram-канале.С заместителем Премьер-министра Бахрейна Шейхом Халидом бин Абдуллой Аль Халифа он обсудил направления всестороннего сотрудничества между Узбекистаном и Бахрейном.Столь же плодотворной была встреча главы МИД Узбекистана с бахрейнским коллегой Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяни.Стороны также подписали Соглашение о безвизовом режиме для владельцев дипломатических паспортов.Кроме того, Саидов встретился с Шейхом Салманом бин Халифа Аль Халифа, министром финансов и национальной экономики Бахрейна, с гендиректором компании "Bahrain Mumtalakat Holding Company" Шейхом Абдуллой бин Халифа Аль Халифой.Речь шла о дальнейшем развитии связей между странами, придании нового импульса двусторонним отношениям, содействии прямым контактам между деловыми кругами.Узбекистан высоко ценит расширяющееся партнерство с Бахрейном и привержен дальнейшему укреплению экономических связей, отметил Бахтиёр Саидов, комментируя встречу с министром промышленности и торговли Королевства Бахрейн Абдуллой Аделем Фахро.Собеседники акцентировали внимание на важности укрепления двустороннего экономического и торгового сотрудничества, поиска новых возможностей в инвестициях, инновациях и промышленном партнерстве, а также отметили значимость обмена опытом в ключевых отраслях.
бахрейн
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/15/51381800_110:57:1172:853_1920x0_80_0_0_872d502952d29b3bdea0636db3a3a720.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мид узбекистан бахтиёр саидов встречи бахрейн
мид узбекистан бахтиёр саидов встречи бахрейн

Глава МИД Узбекистана встретился с официальными лицами Бахрейна — что обсудили

12:40 21.08.2025 (обновлено: 13:00 21.08.2025)
© Baxtiyor Saidov/TelegramМинистр иностранных дел Республики Узбекистан встретился с заместителем Премьер-министра Бахрейна
Министр иностранных дел Республики Узбекистан встретился с заместителем Премьер-министра Бахрейна - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.08.2025
© Baxtiyor Saidov/Telegram
Подписаться
Бахтиёр Саидов: Существует огромный потенциал, который мы должны использовать на благо наших стран.
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в рамках визита в Бахрейн провел ряд встреч. Об этом глава внешнеполитического ведомства республики сообщил в своем Telegram-канале.
С заместителем Премьер-министра Бахрейна Шейхом Халидом бин Абдуллой Аль Халифа он обсудил направления всестороннего сотрудничества между Узбекистаном и Бахрейном.
"Правительства наших стран привержены созданию прочной основы для долгосрочных дружеских связей. Существует большой потенциал для плодотворного сотрудничества — от экономики до культуры, от образования до геополитики", — отметил Саидов.
Столь же плодотворной была встреча главы МИД Узбекистана с бахрейнским коллегой Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяни.
"Провели обмен мнениями по вопросам дальнейшего укрепления партнерства между Узбекистаном и Бахрейном — от расширения политического диалога до наращивания торговли, инвестиций и обмена институциональным опытом. Рассмотрели наиболее актуальные вопросы регионального и глобального сотрудничества. Особое внимание уделили укреплению мостов между Центральной Азией и государствами Залива", — говорится в сообщении.
Стороны также подписали Соглашение о безвизовом режиме для владельцев дипломатических паспортов.
© Baxtiyor Saidov/TelegramБахтиёр Саидов встретился с министром иностранных дел Королевства Бахрейн
Бахтиёр Саидов встретился с министром иностранных дел Королевства Бахрейн - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.08.2025
Бахтиёр Саидов встретился с министром иностранных дел Королевства Бахрейн
© Baxtiyor Saidov/Telegram
Кроме того, Саидов встретился с Шейхом Салманом бин Халифа Аль Халифа, министром финансов и национальной экономики Бахрейна, с гендиректором компании "Bahrain Mumtalakat Holding Company" Шейхом Абдуллой бин Халифа Аль Халифой.
© Baxtiyor Saidov/TelegramМинистр иностранных дел встретился с министром финансов и национальной экономики Бахрейна
Министр иностранных дел встретился с министром финансов и национальной экономики Бахрейна - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.08.2025
Министр иностранных дел встретился с министром финансов и национальной экономики Бахрейна
© Baxtiyor Saidov/Telegram
Речь шла о дальнейшем развитии связей между странами, придании нового импульса двусторонним отношениям, содействии прямым контактам между деловыми кругами.
Узбекистан высоко ценит расширяющееся партнерство с Бахрейном и привержен дальнейшему укреплению экономических связей, отметил Бахтиёр Саидов, комментируя встречу с министром промышленности и торговли Королевства Бахрейн Абдуллой Аделем Фахро.
© Baxtiyor Saidov/TelegramМинистр иностранных дел встретился с министром промышленности и торговли Бахрейна
Министр иностранных дел встретился с министром промышленности и торговли Бахрейна - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.08.2025
Министр иностранных дел встретился с министром промышленности и торговли Бахрейна
© Baxtiyor Saidov/Telegram
Собеседники акцентировали внимание на важности укрепления двустороннего экономического и торгового сотрудничества, поиска новых возможностей в инвестициях, инновациях и промышленном партнерстве, а также отметили значимость обмена опытом в ключевых отраслях.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0