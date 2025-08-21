Гандболистки Узбекистана уверенно победили на старте чемпионата Азии

https://uz.sputniknews.ru/20250821/gandbolistki-uzbekistan-cha-tashkent-pobeda-indiya-51384146.html
В Ташкенте 20 августа стартовал чемпионат Азии по гандболу среди девушек до 19 лет. В соревнованиях участвуют 8 лучших команд континента
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Гандболистки Узбекистана начали чемпионат Азии, накануне стартовавший в Ташкенте, с уверенной победы. Об этом сообщает пресс-служба НОК. Турнир объединил спортсменок до 19 лет. Первый матч узбекистанки провели на арене "Алпомиш" против сборной Индии. В соревнованиях участвуют 8 лучших команд континента. Сборная республики выступает в группе "А" вместе с командами Китая, Китайского Тайбэя, Гонконга и Индии. Расписание следующих матчей сборной Узбекистана в групповом этапе Данное континентальное первенство является квалификационным этапом к чемпионату мира среди девушек до 20 лет, который пройдет в следующем году. Путевки на мировое первенство получат команды, вышедшие в полуфинал.
11:00 21.08.2025 (обновлено: 11:03 21.08.2025)
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik.
Гандболистки Узбекистана начали чемпионат Азии, накануне стартовавший в Ташкенте, с уверенной победы. Об этом сообщает
пресс-служба НОК.
Турнир объединил спортсменок до 19 лет. Первый матч узбекистанки провели на арене "Алпомиш" против сборной Индии.
"В первом туре наша команда встретилась со сборной Индии и одержала крупную победу со счетом 46:19", — говорится в сообщении.
В соревнованиях участвуют 8 лучших команд континента.
Сборная республики выступает в группе "А" вместе с командами Китая, Китайского Тайбэя, Гонконга и Индии.
Расписание следующих матчей сборной Узбекистана в групповом этапе
2-й тур: Узбекистан – Гонконг (21 августа, 18.00)
3-й тур: Узбекистан – Китайский Тайбэй (24 августа, 18.00)
4-й тур: Узбекистан – Китай (25 августа, 18.00)
Данное континентальное первенство является квалификационным этапом к чемпионату мира среди девушек до 20 лет, который пройдет в следующем году. Путевки на мировое первенство получат команды, вышедшие в полуфинал.