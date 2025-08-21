https://uz.sputniknews.ru/20250821/gosdep-ssha-sanktsii-sudi-mus-51382269.html
Госдеп США ввел санкции против 4 судей Международного уголовного суда — причина
Госдеп США ввел санкции против 4 судей Международного уголовного суда — причина
Марко Рубио: Вашингтон рассматривает деятельность МУС как политизированную и угрожающую нацбезопасности США и Израиля
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Соединенные Штаты Америки ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда за то, что они вели расследование против граждан США и Израиля без согласия этих стран, сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. Под ограничения попали судьи Кимберли Прост (Канада) и Николя Гийу (Франция), а также заместители прокуроров Шамим Хан (Фиджи) и Маме Мандиайе Нианг (Сенегал).Госсекретарь Марко Рубио объяснил данное решение тем, что Вашингтон рассматривает деятельность МУС как политизированную и угрожающую нацбезопасности США и Израиля.
Госдеп США ввел санкции против 4 судей Международного уголовного суда — причина
Марко Рубио: Вашингтон рассматривает деятельность МУС как политизированную и угрожающую нацбезопасности США и Израиля.
