https://uz.sputniknews.ru/20250821/izrailskaya-armiya-nachala-nastuplenie-na-gazu-51386425.html

Израильская армия начала наступление на Газу — СМИ

Израильская армия начала наступление на Газу — СМИ

Sputnik Узбекистан

По словам представителя армии, ЦАХАЛ контролирует окраины города

2025-08-21T11:30+0500

2025-08-21T11:30+0500

2025-08-21T11:53+0500

в мире

израиль

цахал

сектор газа

армия

захват

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/15/51386205_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_809cebe8b33d694b2ec05885b0eb26f5.jpg

ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступление на город Газа, сообщило издание Jerusalem Post со ссылкой на представителя армии бригадного генерала Эффи Дефрин.По словам генерала, армия контролирует окраины города.В среду, 20 августа, израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к операции по захвату Газы. Обострение палестино-израильского конфликтаИзраиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.Боевые действия, которые прерывались непродолжительными периодами перемирия, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян. Конфликт также перекинулся на Ливан и Йемен и спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

израиль

сектор газа

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

израиль армия наступление газа