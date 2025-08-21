https://uz.sputniknews.ru/20250821/izrailskaya-armiya-nachala-nastuplenie-na-gazu-51386425.html
Израильская армия начала наступление на Газу — СМИ
Sputnik Узбекистан
По словам представителя армии, ЦАХАЛ контролирует окраины города
2025-08-21T11:30+0500
2025-08-21T11:30+0500
2025-08-21T11:53+0500
в мире
израиль
цахал
сектор газа
армия
захват
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/15/51386205_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_809cebe8b33d694b2ec05885b0eb26f5.jpg
израиль
сектор газа
11:30 21.08.2025 (обновлено: 11:53 21.08.2025)
По словам представителя армии, ЦАХАЛ контролирует окраины города.
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступление на город Газа, сообщило издание Jerusalem Post
со ссылкой на представителя армии бригадного генерала Эффи Дефрин.
"ЦАХАЛ начала первые шаги по вторжению в город Газа", — говорится в публикации.
По словам генерала, армия контролирует окраины города.
В среду, 20 августа, израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к операции по захвату Газы.
Обострение палестино-израильского конфликта
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными периодами перемирия, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян. Конфликт также перекинулся на Ливан и Йемен и спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.