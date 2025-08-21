Президент РФ Владимир Путин посетит Индию с визитом до конца текущего года, планируется подготовить солидный пакет документов к российско-индийскому саммиту. Президент РФ Владимир Путин посетит Индию с визитом до конца текущего года, планируется подготовить солидный пакет документов к российско-индийскому саммиту.

Россия и Индия заинтересованы в совместных проектах по добыче энергоносителей на Дальнем Востоке и арктическом шельфе.

Саммит Россия — США на Аляске позволил достичь существенного прогресса в определении контуров и параметров урегулирования конфликта на Украине.

Позиция Украины говорит о том, что Киев хочет подорвать усилия США по урегулированию, Москва при этом тесно сотрудничает с Вашингтоном по этому треку для устранения первопричин кризиса.

Активность "коалиции желающих" нацелена на подрыв прогресса, появившегося по украинскому урегулированию после саммита на Аляске.

Президент России Владимир Путин готов ко встрече с Владимиром Зеленским, только если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны.

Когда и если в вопросе украинского урегулирования дело дойдет до подписания каких-либо договоренностей, встанет вопрос легитимности подписантов с украинской стороны.