Украина не заинтересована в устойчивом урегулировании конфликта — Лавров
Министр иностранных дел РФ сделал ряд заявлений в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Украина прямо показывает, что она не заинтересована в устойчивом урегулировании конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Украинский режим, его представители комментируют нынешнюю ситуацию весьма специфическим образом, прямо показывая, что они не заинтересованы в устойчивом справедливом долгосрочном урегулировании", — сказал он по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.
Президент РФ Владимир Путин посетит Индию с визитом до конца текущего года, планируется подготовить солидный пакет документов к российско-индийскому саммиту.
Россия и Индия заинтересованы в совместных проектах по добыче энергоносителей на Дальнем Востоке и арктическом шельфе.
Саммит Россия — США на Аляске позволил достичь существенного прогресса в определении контуров и параметров урегулирования конфликта на Украине.
Позиция Украины говорит о том, что Киев хочет подорвать усилия США по урегулированию, Москва при этом тесно сотрудничает с Вашингтоном по этому треку для устранения первопричин кризиса.
Активность "коалиции желающих" нацелена на подрыв прогресса, появившегося по украинскому урегулированию после саммита на Аляске.
Президент России Владимир Путин готов ко встрече с Владимиром Зеленским, только если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны.
Когда и если в вопросе украинского урегулирования дело дойдет до подписания каких-либо договоренностей, встанет вопрос легитимности подписантов с украинской стороны.
Европа, по сути дела, предлагает иностранную военную интервенцию на часть украинской территории, это абсолютно неприемлемо для России.
Также глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на провал курса ЕС по подрыву договоренностей РФ и США.