Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250821/lavrov-press-konferentsiya-itogi-peregovory-indiyskiy-kollega-51402086.html
Украина не заинтересована в устойчивом урегулировании конфликта — Лавров
Украина не заинтересована в устойчивом урегулировании конфликта — Лавров
Sputnik Узбекистан
Министр иностранных дел РФ сделал ряд заявлений в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром
2025-08-21T17:30+0500
2025-08-21T17:30+0500
в мире
россия
сша
европа
мид рф
сергей лавров
политика
индия
спецоперация россии по защите донбасса
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/17/49516022_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_e4f53647f63b454ef4763ebfe06aee77.jpg
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Украина прямо показывает, что она не заинтересована в устойчивом урегулировании конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Другие заявления главы российского внешнеполитического ведомстваТакже глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на провал курса ЕС по подрыву договоренностей РФ и США.
россия
индия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/17/49516022_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_64503486f04e1e43a9ff6a00ed1b1e9a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
украина конфликт урегулирование сергей лавров министр иностранных дел рф
украина конфликт урегулирование сергей лавров министр иностранных дел рф

Украина не заинтересована в устойчивом урегулировании конфликта — Лавров

17:30 21.08.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров выступил на конференции об исторических южнорусских землях
Глава МИД РФ С. Лавров выступил на конференции об исторических южнорусских землях - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.08.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Министр иностранных дел РФ сделал ряд заявлений в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Украина прямо показывает, что она не заинтересована в устойчивом урегулировании конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Украинский режим, его представители комментируют нынешнюю ситуацию весьма специфическим образом, прямо показывая, что они не заинтересованы в устойчивом справедливом долгосрочном урегулировании", — сказал он по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.
Другие заявления главы российского внешнеполитического ведомства
Президент РФ Владимир Путин посетит Индию с визитом до конца текущего года, планируется подготовить солидный пакет документов к российско-индийскому саммиту.
Россия и Индия заинтересованы в совместных проектах по добыче энергоносителей на Дальнем Востоке и арктическом шельфе.
Саммит Россия — США на Аляске позволил достичь существенного прогресса в определении контуров и параметров урегулирования конфликта на Украине.
Позиция Украины говорит о том, что Киев хочет подорвать усилия США по урегулированию, Москва при этом тесно сотрудничает с Вашингтоном по этому треку для устранения первопричин кризиса.
Активность "коалиции желающих" нацелена на подрыв прогресса, появившегося по украинскому урегулированию после саммита на Аляске.
Президент России Владимир Путин готов ко встрече с Владимиром Зеленским, только если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны.
Когда и если в вопросе украинского урегулирования дело дойдет до подписания каких-либо договоренностей, встанет вопрос легитимности подписантов с украинской стороны.
Европа, по сути дела, предлагает иностранную военную интервенцию на часть украинской территории, это абсолютно неприемлемо для России.
Также глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на провал курса ЕС по подрыву договоренностей РФ и США.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0