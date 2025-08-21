https://uz.sputniknews.ru/20250821/legkoatlet-uzbekistan-pobeditel-turnir-brilliantovoy-ligi-51404538.html

Легкая атлетика: узбекистанец стал победителем турнира Бриллиантовой лиги

В швейцарской Лозанне прошел очередной этап одного из самых престижных турниров по легкой атлетике

ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Спортсмен из Узбекистана Анвар Анваров завоевал золотую медаль на престижном турнире по легкой атлетике — Бриллиантовой лиге. Об этом сообщает пресс-служба НОК.Очередной этап соревнований прошел в швейцарской Лозанне.Узбекский спортсмен завоевал золото в прыжках в длину.Второе место у хозяина турнира Симона Эхаммера (7,72 м), а бронзовым призером стал чемпион мира 2019 года из Ямайки Теджей Гейл (7,71 м).Анвар Анваров — второй представитель Узбекистана, добившийся победы в турнирах Бриллиантовой лиги после Сафины Садуллаевой, добавили в пресс-службе.

