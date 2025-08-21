https://uz.sputniknews.ru/20250821/legkoatlet-uzbekistan-pobeditel-turnir-brilliantovoy-ligi-51404538.html
Легкая атлетика: узбекистанец стал победителем турнира Бриллиантовой лиги
Легкая атлетика: узбекистанец стал победителем турнира Бриллиантовой лиги
Sputnik Узбекистан
В швейцарской Лозанне прошел очередной этап одного из самых престижных турниров по легкой атлетике
2025-08-21T17:57+0500
2025-08-21T17:57+0500
2025-08-21T17:58+0500
спорт
узбекистанец
легкая атлетика
турнир
швейцария
золото
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/15/51386763_0:224:1023:799_1920x0_80_0_0_942e11d7e3bef5b3fe6144380beca108.jpg
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Спортсмен из Узбекистана Анвар Анваров завоевал золотую медаль на престижном турнире по легкой атлетике — Бриллиантовой лиге. Об этом сообщает пресс-служба НОК.Очередной этап соревнований прошел в швейцарской Лозанне.Узбекский спортсмен завоевал золото в прыжках в длину.Второе место у хозяина турнира Симона Эхаммера (7,72 м), а бронзовым призером стал чемпион мира 2019 года из Ямайки Теджей Гейл (7,71 м).Анвар Анваров — второй представитель Узбекистана, добившийся победы в турнирах Бриллиантовой лиги после Сафины Садуллаевой, добавили в пресс-службе.
швейцария
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/15/51386763_0:218:1023:985_1920x0_80_0_0_30ee577a9dad0f94035981a992b0f658.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
легкая атлетика турнир узбекистанец победитель лозанна швейцария
легкая атлетика турнир узбекистанец победитель лозанна швейцария
Легкая атлетика: узбекистанец стал победителем турнира Бриллиантовой лиги
17:57 21.08.2025 (обновлено: 17:58 21.08.2025)
В швейцарской Лозанне прошел очередной этап одного из самых престижных турниров по легкой атлетике.
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik.
Спортсмен из Узбекистана Анвар Анваров завоевал золотую медаль на престижном турнире по легкой атлетике — Бриллиантовой лиге. Об этом сообщает
пресс-служба НОК.
Очередной этап соревнований прошел в швейцарской Лозанне.
Узбекский спортсмен завоевал золото в прыжках в длину.
"Анвар Анваров показал результат 7,84 метра, став лучшим в соревнованиях", — говорится в сообщении.
Второе место у хозяина турнира Симона Эхаммера (7,72 м), а бронзовым призером стал чемпион мира 2019 года из Ямайки Теджей Гейл (7,71 м).
Анвар Анваров — второй представитель Узбекистана, добившийся победы в турнирах Бриллиантовой лиги после Сафины Садуллаевой, добавили в пресс-службе.