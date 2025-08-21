https://uz.sputniknews.ru/20250821/my-esche-budem-skuchat-po-zelenskomu-na-podxode-ego-smena-i-ploxie-novosti-51389604.html

Мы еще будем скучать по Зеленскому: на подходе его смена и плохие новости

Мы еще будем скучать по Зеленскому: на подходе его смена и плохие новости

Sputnik Узбекистан

В последние дни широко обсуждается публикация от американской журналистки Кэти Ливингстон, которая утверждает, что бывший главком ВСУ Залужный "тайно готовится... 21.08.2025, Sputnik Узбекистан

2025-08-21T15:00+0500

2025-08-21T15:00+0500

2025-08-21T15:00+0500

колумнисты

украина

россия

сша

владимир зеленский

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/15/51390026_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_d1ba76c67c94d21db69defcd2047009e.jpg

В последние дни широко обсуждается публикация от американской журналистки Кэти Ливингстон, которая утверждает, что бывший главком ВСУ Залужный "тайно готовится к президентским выборам на Украине" и что в Лондоне уже официально организован его предвыборный штаб, пишет колумнист РИА Новости.По словам Ливингстон, штаб возглавляет экс-командующий Объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, а за международную раскрутку отвечает замглавы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Полина Лысенко.С учетом того, что эта информация появилась аккурат после встречи Зеленского с Трампом в Вашингтоне, где просроченного президента Украины сопровождала целая олимпийская делегация из глав стран коалиции желающих плюс глава Еврокомиссии фон дер Ляйен, многие аналитики начали активно искать ее конспиративную подоплеку. Одна из версий: утечка организована некими силами, которые хотят напугать Зеленского и заставить его до последнего цепляться за власть, что якобы торпедирует договоренности Трампа с Путиным и дает киевскому режиму возможность дотянуть до того момента, когда Европа сможет полноценно заменить США в вопросе военного обеспечения Украины.Информацию о тайной подготовке Залужного к выборам тут же опровергла его медиасоветница Оксана Тороп, но это не имеет значения, потому что верить на слово подобным персонажам — это как надеяться, что ползущий по твоей руке тарантул является убежденным веганом.На самом деле эта версия в любом случае не имеет смысла, поскольку, во-первых, Зеленский постоянно мониторит данную тему с помощью своих друзей в европейских столицах и прекрасно знает, что на самом деле происходит с Залужным, а во-вторых, фактический анонс президентской кампании Залужного состоялся еще в конце июля, когда он опубликовал свою программную статью в Vogue вместе с фоточками в стиле сайтов однополых знакомств*.Старт предвыборной кампании Залужного также подтвердила Служба внешней разведки России, где сообщили об июльской встрече Ермака, Буданова** и Залужного в Альпах со своими кураторами из США и Великобритании. На встрече было озвучено принципиальное решение менять Зеленского, так как это стало "ключевым условием перезагрузки отношений Киева с западными партнерами, прежде всего с Вашингтоном, и продолжения западной помощи Украине в противостоянии с Россией".В связи с этим никакие вбросы и тайные версии совершенно необязательны: выборы нового президента Украины нужны и американцам, и британцам, и остальным "желающим" — просто по совокупности разных причин. И так получилось, что экс-главком ВСУ подходит почти в равной степени всем заинтересованным игрокам.Главная причина согласованного желания заменить Зеленского достаточно проста: он своими действиями, неадекватностью и общей токсичностью начал вредить планам коллективного Запада. С каждым днем его рейтинг падает, внешняя поддержка ослабевает, общество Незалежной раскалывается все глубже и погружается в апатию и отчаяние, а украинская армия теряет мотивацию сражаться дальше. Иными словами, Зеленский ускоряет поражение Украины, чего наши противники всеми силами стремятся избежать. Лихорадочная активность, связанная со скорейшим заключением мира с Россией практически на любых условиях, связана именно с этим.Формально президентские выборы на Украине являются частью широких переговоров с Россией, где с большим скепсисом относятся к перспективе подписывать любые соглашения с нынешним нелегитимным президентом Украины. Если же будут проведены выборы с соблюдением всех юридических формальностей, то на сцену в белом костюме от Vogue выйдет абсолютно юридически чистый Залужный, чья подпись в теории должна устраивать всех.Хирургическую чистоту при этом обеспечат британцы: недавно прошла незамеченная многими информация, что избирательная комиссия Англии и избирательная комиссия Украины подписали некий меморандум, согласно которому "Великобритания окажет Украине содействие в проведении выборов президента" после заключения мира. В переводе на русский язык: уже найдено решение, как обеспечить победу Залужного.Поскольку замена Зеленского на Залужного из области теорий и слухов переходит в практическую плоскость, возникает вопрос: что это несет для России?Задача Залужного как президента — сохранить статус-кво, то есть глубоко русофобскую ДНК нынешнего режима на Украине. Согласно июльским социологическим опросам, Залужному доверяют 73% опрошенных, в то время как Зеленскому — максимум 67% (в реальности цифры еще меньше).Таким образом, по задумке коллективного Запада, избрание Залужного поможет избежать войны всех против всех, которая может вспыхнуть на фоне фактической капитуляции Украины перед Россией, и обеспечит консолидацию вокруг него своего рода реваншистского ядра, которое будет обеспечивать преемственность антироссийской политики Киева (пусть даже без ведения активных боевых действий). Все крики мерцей и стармеров о немедленном прекращении огня — именно об этом: им нужно во что бы то ни стало сохранить ядро украинской армии, на котором можно со временем нарастить новое мясо.Ситуация напоминает фантастический фильм, где главным героям нужно обязательно уничтожить все яйца Чужих, все до последнего, иначе смертельная опасность для человечества будет сохраняться вечно. Нашим противникам критично, чтобы украинское общество не имело возможности не то что подумать о восстановлении с Россией добрососедских отношений, а даже нейтрально сосуществовать. Желательно — навсегда.Залужный, который в крови не по локоть, а по самую макушку, — идеальная гарантия того, что при нем "возвращения в чувство" украинского общества в отношении к России не произойдет. А далее, европейский бог даст, коалиция желающих окрепнет в военном смысле настолько, что посчитает, что уже можно возобновить крестовый поход против России даже без США.Без всякого сомнения, руководство России просчитывает все варианты развития событий на Украине, и его колоссальные усилия по усилению нашей армии и ВПК доказывают, что эти варианты включают в себя и самые неблагоприятные сценарии. В любом случае нужно исходить из того, что даже самые искренние и дружелюбные американские президенты приходят и уходят, а стратегические интересы Запада в отношении России остаются — достаточно посмотреть действующую оборонную доктрину США, где Россия до сих пор является одним из главных врагов Америки.* ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России. ** Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

зеленский новости