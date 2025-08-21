Не надо политизировать экономику: Садыр Жапаров прокомментировал санкции против банков КР
16:00 21.08.2025 (обновлено: 16:25 21.08.2025)
© Министерство культуры Республики УзбекистанаСадыр Жапаров наградил министра культуры Узбекистана Озодбека Назарбекова почетным званием "Народный артист Кыргызской Республики"
© Министерство культуры Республики Узбекистана
Президент Кыргызстана обратился к Дональду Трампу и Киру Стармеру.
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар" прокомментировал введение санкций против кыргызских банков.
Накануне стало известно, что Великобритания ввела санкции против "Капитал банк". Ранее в январе этого года США наложили ограничения на "Керемет Банк".
При этом западные страны, отметил Жапаров, не смогли предъявить доказательства нарушений, "только сказали, что у них якобы есть определенные данные."
"Сегодня в Кыргызстане работает 21 банк. Чтобы не получилось так, что кто-то из них может попасть под санкции, мы приняли решение, чтобы только государственный "Керемет Банк" работал с российским рублем. Все операции проходят под контролем государства, а прибыль поступает в государственный бюджет… В России у нас около миллиона мигрантов, которые ежедневно переводят сюда миллиарды рублей. Эти средства нужно конвертировать и обеспечивать людям доступ к ним", — пояснил он.
Глава Кыргызстана рассказал, что Бишкек предлагал провести независимый аудит, но Вашингтон отказался. Он выразил уверенность, что эти сведения исходят от местных НПО и внутренних недоброжелателей, которые анонимно отправляют на Запад ложную информацию.
"Большие державы ведь не хотят, чтобы другие страны быстро развивались. Они предпочитают, чтобы все смотрели на них и зависели от них", — объяснил Жапаров причину действий западных стран.
Он призвал американского президента Дональда Трампа и британского премьера Кира Стармера не политизировать экономику.
Жапаров акцентировал внимание на том, что республика проводит многовекторную политику.
"Например, только в Великобританию мы ежегодно продаем золота на миллиард долларов. И в таком случае подобное отношение к нам нельзя назвать справедливым", — подчеркнул президент Кыргызстана.
Он также указал, что западные страны сами продолжают вести торговлю с Россией.
"В 2024 году страны-члены Европейского союза вели торговлю с Россией на сумму 141 млрд долларов. В частности, европейские государства импортировали из России товаров на 36 млрд долларов. А Великобритания, которая ввела санкции против нашего банка, в том же 2024 году сама торговала с Россией на 2,2 млрд долларов", — напомнил Жапаров.
Поэтому, прежде чем предъявлять требования, нужно самому подавать пример, резюмировал он.