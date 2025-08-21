https://uz.sputniknews.ru/20250821/sadyr-japarov-kommentariy-sanktsii-banki-kyrgyzstan-51399362.html

Не надо политизировать экономику: Садыр Жапаров прокомментировал санкции против банков КР

Не надо политизировать экономику: Садыр Жапаров прокомментировал санкции против банков КР

Sputnik Узбекистан

Президент Кыргызстана обратился к Дональду Трампу и Киру Стармеру

2025-08-21T16:00+0500

2025-08-21T16:00+0500

2025-08-21T16:25+0500

кыргызстан

президент

садыр жапаров

сша

великобритания

санкции

банки

дональд трамп

обращение

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/0e/47095935_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_c62e29e57db9643a7954593bb8464f5d.jpg

ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар" прокомментировал введение санкций против кыргызских банков.Накануне стало известно, что Великобритания ввела санкции против "Капитал банк". Ранее в январе этого года США наложили ограничения на "Керемет Банк".При этом западные страны, отметил Жапаров, не смогли предъявить доказательства нарушений, "только сказали, что у них якобы есть определенные данные."Глава Кыргызстана рассказал, что Бишкек предлагал провести независимый аудит, но Вашингтон отказался. Он выразил уверенность, что эти сведения исходят от местных НПО и внутренних недоброжелателей, которые анонимно отправляют на Запад ложную информацию.Он призвал американского президента Дональда Трампа и британского премьера Кира Стармера не политизировать экономику.Жапаров акцентировал внимание на том, что республика проводит многовекторную политику.Он также указал, что западные страны сами продолжают вести торговлю с Россией.Поэтому, прежде чем предъявлять требования, нужно самому подавать пример, резюмировал он.

великобритания

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

садыр жапаров комментарий санкции банки кыргызстан дональд трамп кир стармер обращение