Не надо политизировать экономику: Садыр Жапаров прокомментировал санкции против банков КР
Sputnik Узбекистан
Президент Кыргызстана обратился к Дональду Трампу и Киру Стармеру
2025-08-21T16:00+0500
2025-08-21T16:25+0500
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар" прокомментировал введение санкций против кыргызских банков.Накануне стало известно, что Великобритания ввела санкции против "Капитал банк". Ранее в январе этого года США наложили ограничения на "Керемет Банк".При этом западные страны, отметил Жапаров, не смогли предъявить доказательства нарушений, "только сказали, что у них якобы есть определенные данные."Глава Кыргызстана рассказал, что Бишкек предлагал провести независимый аудит, но Вашингтон отказался. Он выразил уверенность, что эти сведения исходят от местных НПО и внутренних недоброжелателей, которые анонимно отправляют на Запад ложную информацию.Он призвал американского президента Дональда Трампа и британского премьера Кира Стармера не политизировать экономику.Жапаров акцентировал внимание на том, что республика проводит многовекторную политику.Он также указал, что западные страны сами продолжают вести торговлю с Россией.Поэтому, прежде чем предъявлять требования, нужно самому подавать пример, резюмировал он.
16:00 21.08.2025 (обновлено: 16:25 21.08.2025)
© Министерство культуры Республики УзбекистанаСадыр Жапаров наградил министра культуры Узбекистана Озодбека Назарбекова почетным званием "Народный артист Кыргызской Республики"
Садыр Жапаров наградил министра культуры Узбекистана Озодбека Назарбекова почетным званием Народный артист Кыргызской Республики - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.08.2025
© Министерство культуры Республики Узбекистана
Подписаться
Президент Кыргызстана обратился к Дональду Трампу и Киру Стармеру.
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар" прокомментировал введение санкций против кыргызских банков.
Накануне стало известно, что Великобритания ввела санкции против "Капитал банк". Ранее в январе этого года США наложили ограничения на "Керемет Банк".
При этом западные страны, отметил Жапаров, не смогли предъявить доказательства нарушений, "только сказали, что у них якобы есть определенные данные."
"Сегодня в Кыргызстане работает 21 банк. Чтобы не получилось так, что кто-то из них может попасть под санкции, мы приняли решение, чтобы только государственный "Керемет Банк" работал с российским рублем. Все операции проходят под контролем государства, а прибыль поступает в государственный бюджет… В России у нас около миллиона мигрантов, которые ежедневно переводят сюда миллиарды рублей. Эти средства нужно конвертировать и обеспечивать людям доступ к ним", — пояснил он.
Глава Кыргызстана рассказал, что Бишкек предлагал провести независимый аудит, но Вашингтон отказался. Он выразил уверенность, что эти сведения исходят от местных НПО и внутренних недоброжелателей, которые анонимно отправляют на Запад ложную информацию.
"Большие державы ведь не хотят, чтобы другие страны быстро развивались. Они предпочитают, чтобы все смотрели на них и зависели от них", — объяснил Жапаров причину действий западных стран.
Он призвал американского президента Дональда Трампа и британского премьера Кира Стармера не политизировать экономику.
Жапаров акцентировал внимание на том, что республика проводит многовекторную политику.
"Например, только в Великобританию мы ежегодно продаем золота на миллиард долларов. И в таком случае подобное отношение к нам нельзя назвать справедливым", — подчеркнул президент Кыргызстана.
Он также указал, что западные страны сами продолжают вести торговлю с Россией.
"В 2024 году страны-члены Европейского союза вели торговлю с Россией на сумму 141 млрд долларов. В частности, европейские государства импортировали из России товаров на 36 млрд долларов. А Великобритания, которая ввела санкции против нашего банка, в том же 2024 году сама торговала с Россией на 2,2 млрд долларов", — напомнил Жапаров.
Поэтому, прежде чем предъявлять требования, нужно самому подавать пример, резюмировал он.
