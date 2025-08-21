Узбекистан
Триумф российских военных: в Самарканде завершился чемпионат мира по триатлону
Триумф российских военных: в Самарканде завершился чемпионат мира по триатлону
Представители РФ завоевали награды во всех пяти разыгранных комплектах медалей.
2025-08-21T18:30+0500
2025-08-21T18:30+0500
САМАРКАНД, 21 авг — Sputnik. На прошедшем в Самарканде чемпионате мира по триатлону среди военнослужащих российские спортсмены произвели настоящий фурор: пять раз они поднимались на пьедестал почета, а гимн России звучал дважды. Представители РФ завоевали награды во всех пяти разыгранных комплектах медалей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Итоги юбилейного 25-го чемпионата подвели в историко-этнографическом парке "Вечный город". Выступая на церемонии награждения, генеральный секретарь Международного совета военного спорта Роберто Реккья отметил высокий уровень профессионализма спортсменов, подчеркнув, что чемпионат запомнится яркими выступлениями и громкими победами.Соревнования проводили в трех категориях: индивидуальные гонки Elite и Senior, а также командные состязания Mix.Среди 120 участников из 13 стран особенно ярко проявили себя французские и российские спортсмены, завоевав наибольшее количество медалей, кубков и наград в специальных номинациях.Так французы стали сильнейшими в индивидуальных гонках категории Elite как среди женщин, так и среди мужчин. Золото выиграли Коннинкс Дориан и Матильда Гаутер. Девушки из России заняли здесь второе место, а мужчины — третье в общекомандном зачете.Зато в индивидуальных гонках возрастной категории Senior россиянам не было равных: в честь Кирилла Голдовских и Анастасии Абросимовой прозвучал гимн России. Тридцатипятилетняя Абросимова удостоилась также специальной номинации, став "Лучшей пловчихой чемпионата".В командных состязаниях категории Mix российская сборная заняла третье место, уступив Швейцарии и Франции.Жители и гости Самарканда во время церемонии награждения окружили команду РФ, чтобы сфотографироваться с ее участниками.По итогам чемпионата общестрановое первенство завоевали французы. Россияне поднялись на вторую ступень пьедестала, а замкнули тройку лидеров спортсмены из Узбекистана.Говоря об успехе хозяев чемпионата, стоит отметить выступление Жереми Квиндоса, представлявшего Узбекистан и завоевавшего бронзу в индивидуальной категории Elite. Он также получил награду в одной из специальных номинаций. В командной категории Mix узбекские спортсмены заняли четвертое место.По завершении соревнований генеральный секретарь CISM Роберто Реккья вручил команде Узбекистана Кубок CISM, отметив ее целеустремленность и высокий боевой дух.
