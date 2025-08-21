https://uz.sputniknews.ru/20250821/v-uzbekistane-sokratilos-chislo-chrezvychaynyx-situatsiy-51389420.html

В Узбекистане сократилось число чрезвычайных ситуаций

Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало данные за первые 7 месяцев 2025 года

В январе – июле текущего года количество чрезвычайных ситуаций в Узбекистане снизилось на 29% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.Наглядно о сокращении в республике ДТП, несчастных случаев на воде, отравлений угарным газом и взрывов газовоздушных смесей — в инфографике Sputnik Узбекистан.

