Академия правосудия и ревизионные суды: как в Узбекистане совершенствуют судебную систему
11:37 22.08.2025 (обновлено: 11:40 22.08.2025)
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik.
В Узбекистане на сегодняшний день ждут своего решения многие вопросы, направленные на повышение открытости и доступности правосудия, создание удобств для населения за счет цифровизации, а также подготовку высококвалифицированных кадров судебной системы. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Президенту Шавкату Мирзиёеву представили презентацию о совершенствовании судебной системы и обеспечении правосудия.
На презентации обсуждались планы и меры по их реализации.
Было отмечено, что разработана концепция "Цифровой суд", основанная на изучении опыта развитых стран.
"Она призвана предотвратить коррупцию и обеспечить гражданам и предпринимателям доступ к справедливому правосудию без лишних бюрократических сложностей", — говорится в сообщении.
Согласно проведенному анализу, значительная часть исков, рассматриваемых гражданскими и экономическими судами, относится к бесспорным делам.
"В связи с этим предлагается передать рассмотрение таких вопросов административным органам, что будет способствовать быстрому решению проблем граждан и субъектов предпринимательства", — озвучено в ходе презентации.
Еще одно нововведение касается рассмотрения административных и экономических дел в экстерриториальном порядке. Современные цифровые технологии позволяют реализовать такую возможность.
Для укрепления принципов справедливости и доверия к суду особое значение имеет стабильность судейских должностей. В этой связи предусматривается пересмотреть сроки назначения судей.
"Предлагается создать региональные ревизионные суды по судам всех направлений и упразднить ревизионные инстанции областных и приравненных к ним судов. В результате в областных и приравненных к ним судах будут действовать только апелляционные и кассационные инстанции, а ревизионная инстанция сосредоточится в пяти региональных судах", — говорится в сообщении.
В ходе презентации также представлена концепция реформирования Высшей школы судей и организации на ее базе Академии правосудия.
Президент одобрил предложенные инициативы, подписал соответствующие указы и поручил обеспечить системное и качественное выполнение намеченных задач.