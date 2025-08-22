https://uz.sputniknews.ru/20250822/akademiya-pravosudiya-revizionnye-sudy-uzbekistan-sovershenstvuyut-sudebnuyu-sistemu--51413188.html

Академия правосудия и ревизионные суды: как в Узбекистане совершенствуют судебную систему

Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по вопросам совершенствования судебной системы и обеспечения правосудия.

ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В Узбекистане на сегодняшний день ждут своего решения многие вопросы, направленные на повышение открытости и доступности правосудия, создание удобств для населения за счет цифровизации, а также подготовку высококвалифицированных кадров судебной системы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Президенту Шавкату Мирзиёеву представили презентацию о совершенствовании судебной системы и обеспечении правосудия.На презентации обсуждались планы и меры по их реализации.Было отмечено, что разработана концепция "Цифровой суд", основанная на изучении опыта развитых стран. Согласно проведенному анализу, значительная часть исков, рассматриваемых гражданскими и экономическими судами, относится к бесспорным делам. Еще одно нововведение касается рассмотрения административных и экономических дел в экстерриториальном порядке. Современные цифровые технологии позволяют реализовать такую возможность.Для укрепления принципов справедливости и доверия к суду особое значение имеет стабильность судейских должностей. В этой связи предусматривается пересмотреть сроки назначения судей.В ходе презентации также представлена концепция реформирования Высшей школы судей и организации на ее базе Академии правосудия.Президент одобрил предложенные инициативы, подписал соответствующие указы и поручил обеспечить системное и качественное выполнение намеченных задач.

