https://uz.sputniknews.ru/20250822/kak-izmenilsya-vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistana-infografika-51427957.html

Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана — инфографика

Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана — инфографика

Sputnik Узбекистан

За семь месяцев 2025-го на экспорт пришлось $20,11 млрд, а на импорт — $24,29 млрд.

2025-08-22T19:00+0500

2025-08-22T19:00+0500

2025-08-22T19:00+0500

инфографика

торговля

экспорт

импорт

статистика

товарооборот

узбекистан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/16/51425388_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e7a432f3e536b8a2a987faaca9127205.png

По данным Национального комитета РУз по статистике, в январе – июле этого года внешнеторговый оборот Узбекистана составил $44,4 млрд. Он увеличился на 19,9% ($7,4 млрд) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. На экспорт пришлось $20,11 млрд (увеличение темпов роста по сравнению с январем –июлем 2024 года на 34,9%), на импорт — $24,29 млрд (увеличился на 9,9 %).В результате сальдо внешнеторгового оборота составило отрицательный баланс на сумму $4,18 млрд.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

инфографика товарооборот экспорт импорт узбекистан