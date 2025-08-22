https://uz.sputniknews.ru/20250822/kak-izmenilsya-vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistana-infografika-51427957.html
Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана — инфографика
За семь месяцев 2025-го на экспорт пришлось $20,11 млрд, а на импорт — $24,29 млрд.
2025-08-22T19:00+0500
По данным Национального комитета РУз по статистике, в январе – июле этого года внешнеторговый оборот Узбекистана составил $44,4 млрд. Он увеличился на 19,9% ($7,4 млрд) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. На экспорт пришлось $20,11 млрд (увеличение темпов роста по сравнению с январем –июлем 2024 года на 34,9%), на импорт — $24,29 млрд (увеличился на 9,9 %).В результате сальдо внешнеторгового оборота составило отрицательный баланс на сумму $4,18 млрд.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
