Как встретили президента Узбекистана в Туркменистане — фото

ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова прибыл в эту страну с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс- служба узбекского лидера.В аэропорту города Туркменбаши Шавката Мирзиёева встретили заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Нокергулы Атагулыев и другие официальные лица.В рамках своего визита глава Узбекистана примет участие в трехсторонней встрече в формате "Азербайджан – Туркменистан – Узбекистан" и проведет двусторонние переговоры.

