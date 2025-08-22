Узбекистан
Как встретили президента Узбекистана в Туркменистане — фото
В аэропорту города Туркменбаши Шавката Мирзиёева встретил заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Нокергулы Атагулыев и другие официальные лица.
2025-08-22T12:10+0500
2025-08-22T12:10+0500
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова прибыл в эту страну с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс- служба узбекского лидера.В аэропорту города Туркменбаши Шавката Мирзиёева встретили заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Нокергулы Атагулыев и другие официальные лица.В рамках своего визита глава Узбекистана примет участие в трехсторонней встрече в формате "Азербайджан – Туркменистан – Узбекистан" и проведет двусторонние переговоры.
Как встретили президента Узбекистана в Туркменистане — фото

12:10 22.08.2025
В аэропорту города Туркменбаши Шавката Мирзиёева встретили заместитель Председателя Кабмина Туркменистана Нокергулы Атагулыев и другие официальные лица.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова прибыл в эту страну с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс- служба узбекского лидера.
В аэропорту города Туркменбаши Шавката Мирзиёева встретили заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Нокергулы Атагулыев и другие официальные лица.
В рамках своего визита глава Узбекистана примет участие в трехсторонней встрече в формате "Азербайджан – Туркменистан – Узбекистан" и проведет двусторонние переговоры.
