https://uz.sputniknews.ru/20250822/proizvodstvo-benzina-i-dizelya-v-uzbekistane-infografika-51427169.html

Производство бензина и дизеля в Узбекистане — инфографика

Производство бензина и дизеля в Узбекистане — инфографика

Sputnik Узбекистан

В республике изменились объемы производства топлива. За 7 месяцев 2025-го произведено 667 тыс тонн автомобильного бензина и 672,9 тыс. тонн дизельного топлива.

2025-08-22T17:00+0500

2025-08-22T17:00+0500

2025-08-22T17:00+0500

бензин

дизельное топливо

автомобили

инфографика

производство

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/16/51424105_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b0c356bcefad0d7fa9fe30037d95da70.png

Согласно данным Национального комитета РУз по статистике, в январе – июле этого года производство автомобильного бензина в Узбекистане сократилось на 15,7% и составило 667 тысяч тонн.Вместе с тем увеличился выпуск дизтоплива. За 7 месяцев 2025-го в стране произвели 672,9 тыс. тонн дизтоплива, что на 7,8% больше, чем в аналогичном прошлогоднем периоде.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

бензин дизельное топливо инфографика производство