Производство бензина и дизеля в Узбекистане — инфографика
Производство бензина и дизеля в Узбекистане — инфографика
В республике изменились объемы производства топлива. За 7 месяцев 2025-го произведено 667 тыс тонн автомобильного бензина и 672,9 тыс. тонн дизельного топлива.
Согласно данным Национального комитета РУз по статистике, в январе – июле этого года производство автомобильного бензина в Узбекистане сократилось на 15,7% и составило 667 тысяч тонн.Вместе с тем увеличился выпуск дизтоплива. За 7 месяцев 2025-го в стране произвели 672,9 тыс. тонн дизтоплива, что на 7,8% больше, чем в аналогичном прошлогоднем периоде.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Согласно данным Национального комитета РУз по статистике, в январе – июле этого года производство автомобильного бензина в Узбекистане сократилось на 15,7% и составило 667 тысяч тонн.
Вместе с тем увеличился выпуск дизтоплива. За 7 месяцев 2025-го в стране произвели 672,9 тыс. тонн дизтоплива, что на 7,8% больше, чем в аналогичном прошлогоднем периоде.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан
.