В Узбекистане блокаднице Ленинграда вручили медаль в честь юбилея Победы

Российские дипломаты продолжают вручать юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." ветеранам в Узбекистане.

2025-08-22T15:33+0500

2025-08-22T15:33+0500

2025-08-22T15:38+0500

ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Жительница блокадного Ленинграда Зинаида Козырева, переехавшая в Ташкент, получила юбилейную медаль в честь 80-летия Победы. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Узбекистане.В пресс-службе отметили, что посольство продолжает вручать юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." ветеранам в Узбекистане.Годы блокады Козырева провела в детском доме, а затем переехала в Ташкент к тете, которая со временем стала ее опекуном.В Узбекистане в настоящее время проживают около 80 участников войны и более трех тысяч работников трудового фронта. На территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте находится капсула с землей и прахом воинов-узбекистанцев с Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге, где захоронены 7 тысяч солдат из этой республики, воевавших под Ленинградом.

