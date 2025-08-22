В Узбекистане блокаднице Ленинграда вручили медаль в честь юбилея Победы
В Узбекистане российские дипломаты продолжают вручать ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Жительница блокадного Ленинграда Зинаида Козырева, переехавшая в Ташкент, получила юбилейную медаль в честь 80-летия Победы. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Узбекистане.
"Сегодня сотрудники посольства России вручили медаль … жительнице блокадного Ленинграда Зинаиде Ивановне Козыревой", — говорится в сообщении дипмиссии.
Годы блокады Козырева провела в детском доме, а затем переехала в Ташкент к тете, которая со временем стала ее опекуном.
"В годы войны Узбекистан встретил, обогрел, спас от голода и смерти более 1,5 миллиона эвакуированных, среди которых 250 тысяч детей", — напомнили в пресс-службе.
В Узбекистане в настоящее время проживают около 80 участников войны и более трех тысяч работников трудового фронта. На территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте находится капсула с землей и прахом воинов-узбекистанцев с Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге, где захоронены 7 тысяч солдат из этой республики, воевавших под Ленинградом.