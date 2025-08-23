https://uz.sputniknews.ru/20250823/aeroflot-vozobnovlyaet-polety-v-neskolko-gorodov-uzbekistana-51428237.html

Аэрофлот возобновляет полеты в несколько городов Узбекистана

Аэрофлот сообщил о новых маршрутах из Петербурга в Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 14 сентября возобновляет полеты из Москвы и Санкт-Петербурга в некоторые города Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. С 15 сентября вновь будут выполняться прямые рейсы между Москвой и Ургенчем. Полеты запланированы три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам.Кроме того, Аэрофлот сообщил о новых маршрутах из Петербурга в Узбекистан. Так, с 16 сентября открываются новые прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Самарканд. Полеты будут выполняться дважды в неделю: по средам и пятницам. С 17 сентября начнут выполняться новые прямые рейсы из Северной столицы в Ташкент. Полеты запланированы с частотой два раза в неделю: по четвергам и субботам. Там добавили, что с 13 сентября компания увеличит частоту полетов между Москвой и Самаркандом с трех до пяти рейсов в неделю. Новые рейсы из Москвы запланированы по вторникам и субботам, обратный вылет — по средам и воскресеньям.

