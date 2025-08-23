https://uz.sputniknews.ru/20250823/pervye-jenschiny-mashinisty-elektropoezd-metro-tashkent-51439775.html

Как первые женщины-машинисты управляют электропоездами в метро Ташкента

Узбекистан стал второй страной в СНГ после России, где машинистами в метро работают и женщины.

В ташкентском метро начали работать первые женщины-машинисты. Готовить их начали в мае 2024 года. Желающих обучиться этой профессии выбирали из сотрудников разных структур и служб метрополитена. Строгий отбор — собеседование, медкомиссию и психофизиологическое обследование — прошли 16 человек. В их числе — Шахноза Бердиёрова.На протяжение 11 месяцев девушки обучались у строгих и опытных наставников на базе Научно-инновационного центра подготовки кадров метрополитена — Метроилм. Теоретические и практические занятия проходили также в Ташкентском государственном транспортном университете и столичном транспортном техникуме. За это время изучили многое: от пневматического электрического оборудования до правил технической эксплуатации ташкентского метрополитена. Потом были экзамены, снова трехмесячная практика под руководством наставников и еще один экзамен.Две недели назад девушка сдала экзамен и теперь самостоятельно управляет электропоездом в метро. Как и другая выпускница курсов Шахноза Шарапова. Несмотря на все трудности, девушка не жалеет, что выбрала именно эту профессию.Самостоятельно управляют электропоездом в ташкентском метро пока только две женщины. В настоящее время на электропоездах под их управлением можно проехаться на Узбекистанской линии. Остальные продолжают работать дублерами, готовятся к экзаменам и будущей работе.Подробнее о том, как женщины-машинисты работают в ташкентском метро, смотрите в видео Sputnik Uzbekistan.

