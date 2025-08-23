https://uz.sputniknews.ru/20250823/skolko-budet-stoit-otpravit-uchenika-v-shkolu-v-2025-godu--infografika-51448115.html

Сколько будет стоить отправить ученика в школу в 2025 году – инфографика

Сколько будет стоить отправить ученика в школу в 2025 году – инфографика

Sputnik Узбекистан

В преддверии 2025-2026 учебного года Sputnik подсчитал расходы на подготовку ребенка к школе.

2025-08-23T16:40+0500

2025-08-23T16:40+0500

2025-08-23T16:40+0500

школа

инфографика

ученики

школьная форма

канцелярские товары

узбекистан

цена

мультимедиа

школьники

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/17/51441885_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_42d4634719dc2e63c48396e40bf48f3e.png

До начала нового учебного года осталось совсем немного времени. В эти дни прилавки рынков заполнены школьной формой и учебными принадлежностями. В частности, на рынках Ташкента были организованы специальные ряды для продажи необходимых школьникам товаров. Одной из самых актуальных тем, интересующих родителей в этом сезоне, – сколько средств потребуется на школьные покупки. Корреспондент Sputnik Узбекистан ознакомился со средними ценами на рынках и в интернет-магазинах.Стоит отметить, что вся представленная информация собрана с рынков и интернет-магазинов Ташкента, а указанные цены не окончательные, а средние. Цены на товары в торговых центрах могут значительно различаться в зависимости от уровня качества и расположения центра.Желающие немного сэкономить средства могут отправиться на оптовый рынок Солнечный, расположенный в 11 км от Ташкента, и приобрести товары по более низкой цене. Также специальные прилавки, открытые для школьников на рынках Ташкента, отличаются от других магазинов более выгодными ценами и широким ассортиментом.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

инфографика школьная форма канцелярские товары образование