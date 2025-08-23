https://uz.sputniknews.ru/20250823/top-5-stran-vo-vneshnetorgovom-oborote-uzbekistana-infografika-51449356.html
Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана — инфографика
Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана — инфографика
Sputnik Узбекистан
Главными торговыми партнерами республики по итогам января – июля 2025-го остаются Китай и Россия.
2025-08-23T18:15+0500
2025-08-23T18:15+0500
2025-08-23T18:15+0500
инфографика
торговля
статистика
китай
россия
узбекистан
товарооборот
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/17/51447207_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_82dd15a8675343014f37c4b9a7d47b44.png
По данным Национального комитета по статистике, в январе – июле 2025 года внешнеторговый оборот Узбекистана вырос на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил $44,4 млрд.Объем экспорта из Узбекистана по итогам января – июля увеличился на 34,9% – до $20,1 млрд, а импорта – на 9,9%, до $24,3 млрд.В результате сальдо внешнеторгового оборота составило отрицательный баланс на сумму – $4 183,5 млн.Узбекистан осуществляет торговые отношения со 197 странами мира. Главными торговыми партнерами республики по итогам января – июля этого года остаются Китай и Россия.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
китай
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/17/51447207_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a04a1ed4db9129a279059687ad6f5e80.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика торговые партнеры китай россия узбекистан торговля
инфографика торговые партнеры китай россия узбекистан торговля
Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана — инфографика
Главными торговыми партнерами республики по итогам января – июля 2025-го остаются Китай и Россия.
По данным Национального комитета по статистике, в январе – июле 2025 года внешнеторговый оборот Узбекистана вырос на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил $44,4 млрд.
"Внешнеторговый оборот республики за январь – июль 2025 года составил 44,4 миллиарда долларов и увеличился по отношению к соответствующему периоду прошлого года на 7 ,4 миллиарда долларов, или на 19,9%", – говорится в сообщении ведомства.
Объем экспорта из Узбекистана по итогам января – июля увеличился на 34,9% – до $20,1 млрд, а импорта – на 9,9%, до $24,3 млрд.
В результате сальдо внешнеторгового оборота составило отрицательный баланс на сумму – $4 183,5 млн.
Узбекистан осуществляет торговые отношения со 197 странами мира. Главными торговыми партнерами республики по итогам января – июля этого года остаются Китай и Россия.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.