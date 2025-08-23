https://uz.sputniknews.ru/20250823/top-5-stran-vo-vneshnetorgovom-oborote-uzbekistana-infografika-51449356.html

Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана — инфографика

Sputnik Узбекистан

Главными торговыми партнерами республики по итогам января – июля 2025-го остаются Китай и Россия.

По данным Национального комитета по статистике, в январе – июле 2025 года внешнеторговый оборот Узбекистана вырос на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил $44,4 млрд.Объем экспорта из Узбекистана по итогам января – июля увеличился на 34,9% – до $20,1 млрд, а импорта – на 9,9%, до $24,3 млрд.В результате сальдо внешнеторгового оборота составило отрицательный баланс на сумму – $4 183,5 млн.Узбекистан осуществляет торговые отношения со 197 странами мира. Главными торговыми партнерами республики по итогам января – июля этого года остаются Китай и Россия.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

