ЕЭК — АСЕАН: хорошая динамика развития диалога и высокий потенциал для его углубления
Стороны обсудили планы сотрудничества на среднесрочную перспективу, в том числе в направлении предоставления ЕАЭС статуса секторального или диалогового партнера при АСЕАН.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В столице Малайзии Куала-Лумпуре в рамках консультаций старших должностных лиц по экономике Россия – АСЕАН обсудили планы сотрудничества ЕАЭС и АСЕАН до 2030 года, сообщает пресс-служба ЕЭК.
Евразийскую экономическую комиссию представил директор Департамента развития интеграции комиссии Микаел Беллуян.
Он подвел итоги реализации Программы сотрудничества между ЕЭК и АСЕАН до 2025 года, отметив хорошую динамику развития диалога и высокий потенциал для его дальнейшего углубления.
"В этом году мы завершаем реализацию Программы сотрудничества на 2021-2025 годы. За этот период мы достигли значительных результатов. Сформирована и усилена институциональная база сотрудничества, апробированы новые форматы и механизмы взаимодействия, в том числе Дни ЕАЭС-АСЕАН, отраслевые семинары, выездные сессии бизнес-диалога", – рассказал Беллуян.
Также он проинформировал о работе над новой программой сотрудничества ЕЭК и АСЕАН на 2026-2030 годы.
"В этом документе акцент сделан как на уже проверенных форматах сотрудничества, так и на расширении отраслевого взаимодействия. Среди новых направлений – сельское хозяйство, конкурентная политика и правоприменение, трансграничные и международные грузоперевозки. В рамках новой программы особое внимание будет уделено развитию диалога по вопросам устойчивого развития, цифровизации, инноваций и технологического прогресса", – прокомментировал глава Департамента развития интеграции ЕЭК.
Микаел Беллуян обсудил с заместителем генсека АСЕАН Сатвиндером Сингхом планы сотрудничества на среднесрочную перспективу, в том числе в направлении предоставления ЕАЭС статуса секторального или диалогового партнера при АСЕАН.