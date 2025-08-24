https://uz.sputniknews.ru/20250824/eek--asean-eaeu-51463007.html

ЕЭК — АСЕАН: хорошая динамика развития диалога и высокий потенциал для его углубления

Стороны обсудили планы сотрудничества на среднесрочную перспективу, в том числе в направлении предоставления ЕАЭС статуса секторального или диалогового партнера при АСЕАН

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В столице Малайзии Куала-Лумпуре в рамках консультаций старших должностных лиц по экономике Россия – АСЕАН обсудили планы сотрудничества ЕАЭС и АСЕАН до 2030 года, сообщает пресс-служба ЕЭК.Евразийскую экономическую комиссию представил директор Департамента развития интеграции комиссии Микаел Беллуян.Он подвел итоги реализации Программы сотрудничества между ЕЭК и АСЕАН до 2025 года, отметив хорошую динамику развития диалога и высокий потенциал для его дальнейшего углубления.Также он проинформировал о работе над новой программой сотрудничества ЕЭК и АСЕАН на 2026-2030 годы.Микаел Беллуян обсудил с заместителем генсека АСЕАН Сатвиндером Сингхом планы сотрудничества на среднесрочную перспективу, в том числе в направлении предоставления ЕАЭС статуса секторального или диалогового партнера при АСЕАН.

