Международный фестиваль винограда и виноделия "Узум сайли" — самые яркие моменты
Подписаться
Эксклюзив
Гостей ждала насыщенная программа, сочетающая в себе деловую и культурную составляющие.
В селе Заркент Паркентского района Ташкентской области в третий раз прошел традиционный международный фестиваль "Праздник винограда "Узум сайли".
Организаторы — Комитет по туризму при Минэкологии и хокимият региона.
Яркое и масштабное мероприятие объединило фермерские хозяйства из 12 областей республики, винные заводы, производителей натуральных напитков и соков, а также международных экспертов. Его посетили представители около 40 стран, в том числе России.
В программе двухдневного фестиваля — ярмарки сельского хозяйства, демонстрация винодельческой отрасти, международная конференция, выступления национальных фольклорных коллективов и эстрадных исполнителей, показ модных коллекций молодых дизайнеров, выставки ремесленников, дегустации и многое другое.
Атмосфера события — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© SputnikМеждународный фестиваль винограда и виноделия "Узум сайли" в Паркентском районе Ташобласти
1/26
© Sputnik
© SputnikМеждународный фестиваль винограда и виноделия "Узум сайли" в Паркентском районе Ташобласти
2/26
© Sputnik
© SputnikМеждународный фестиваль винограда и виноделия "Узум сайли" в Паркентском районе Ташобласти
3/26
© Sputnik
© SputnikМеждународный фестиваль винограда и виноделия "Узум сайли" в Паркентском районе Ташобласти
4/26
© Sputnik
© SputnikМеждународный фестиваль винограда и виноделия "Узум сайли" в Паркентском районе Ташобласти
5/26
© Sputnik
© SputnikМеждународный фестиваль винограда и виноделия "Узум сайли" в Паркентском районе Ташобласти
6/26
© Sputnik
© SputnikМеждународный фестиваль винограда и виноделия "Узум сайли" в Паркентском районе Ташобласти
7/26
© Sputnik
© SputnikМеждународный фестиваль винограда и виноделия "Узум сайли" в Паркентском районе Ташобласти
8/26
© Sputnik
© SputnikМеждународный фестиваль винограда и виноделия "Узум сайли" в Паркентском районе Ташобласти
9/26
© Sputnik
© SputnikГостей фестиваля ждала насыщенная программа, сочетающая деловую и культурную составляющие
10/26
© Sputnik
© SputnikМеждународный фестиваль винограда и виноделия "Узум сайли" в Паркентском районе Ташобласти
11/26
© Sputnik
© SputnikГостей фестиваля ждала насыщенная программа, сочетающая деловую и культурную составляющие
12/26
© Sputnik
© SputnikМеждународный фестиваль винограда и виноделия "Узум сайли" в Паркентском районе Ташобласти
13/26
© Sputnik
© SputnikМеждународный фестиваль винограда и виноделия "Узум сайли" в Паркентском районе Ташобласти
14/26
© Sputnik
© SputnikМеждународный фестиваль винограда и виноделия "Узум сайли" в Паркентском районе Ташобласти
15/26
© Sputnik
© Sputnik
16/26
© Sputnik
© Sputnik
17/26
© Sputnik
© SputnikГостей фестиваля ждала насыщенная программа, сочетающая деловую и культурную составляющие
18/26
© Sputnik
© SputnikМолодые дизайнеры представили свои коллекции в рамках фестиваля "Узум сайли"
19/26
© Sputnik
© SputnikМолодые дизайнеры представили свои коллекции в рамках фестиваля "Узум сайли"
20/26
© Sputnik
© SputnikМолодые дизайнеры представили свои коллекции в рамках фестиваля "Узум сайли"
21/26
© Sputnik
© SputnikМолодые дизайнеры представили свои коллекции в рамках фестиваля "Узум сайли"
22/26
© Sputnik
© SputnikМолодые дизайнеры представили свои коллекции в рамках фестиваля "Узум сайли"
23/26
© Sputnik
© SputnikМолодые дизайнеры представили свои коллекции в рамках фестиваля "Узум сайли"
24/26
© Sputnik
© SputnikМолодые дизайнеры представили свои коллекции в рамках фестиваля "Узум сайли"
25/26
© Sputnik
© SputnikМолодые дизайнеры представили свои коллекции в рамках фестиваля "Узум сайли"
26/26
© Sputnik