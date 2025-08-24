Узбекистан
Международный фестиваль винограда и виноделия "Узум сайли" — самые яркие моменты
Международный фестиваль винограда и виноделия "Узум сайли" — самые яркие моменты
Гостей ждала насыщенная программа, сочетающая в себе деловую и культурную составляющие
В селе Заркент Паркентского района Ташкентской области в третий раз прошел традиционный международный фестиваль "Праздник винограда "Узум сайли".Организаторы — Комитет по туризму при Минэкологии и хокимият региона.Яркое и масштабное мероприятие объединило фермерские хозяйства из 12 областей республики, винные заводы, производителей натуральных напитков и соков, а также международных экспертов. Его посетили представители около 40 стран, в том числе России.В программе двухдневного фестиваля — ярмарки сельского хозяйства, демонстрация винодельческой отрасти, международная конференция, выступления национальных фольклорных коллективов и эстрадных исполнителей, показ модных коллекций молодых дизайнеров, выставки ремесленников, дегустации и многое другое.Атмосфера события — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
18:13 24.08.2025
Гостей ждала насыщенная программа, сочетающая в себе деловую и культурную составляющие.
В селе Заркент Паркентского района Ташкентской области в третий раз прошел традиционный международный фестиваль "Праздник винограда "Узум сайли".
Организаторы — Комитет по туризму при Минэкологии и хокимият региона.
Яркое и масштабное мероприятие объединило фермерские хозяйства из 12 областей республики, винные заводы, производителей натуральных напитков и соков, а также международных экспертов. Его посетили представители около 40 стран, в том числе России.
В программе двухдневного фестиваля — ярмарки сельского хозяйства, демонстрация винодельческой отрасти, международная конференция, выступления национальных фольклорных коллективов и эстрадных исполнителей, показ модных коллекций молодых дизайнеров, выставки ремесленников, дегустации и многое другое.
Атмосфера события — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© SputnikМеждународный фестиваль винограда и виноделия "Узум сайли" в Паркентском районе Ташобласти
Международный фестиваль винограда и виноделия Узум сайли в Паркентском районе Ташобласти - Sputnik Узбекистан
