Международный фестиваль винограда и виноделия "Узум сайли" — самые яркие моменты

Международный фестиваль винограда и виноделия "Узум сайли" — самые яркие моменты

Гостей ждала насыщенная программа, сочетающая в себе деловую и культурную составляющие

В селе Заркент Паркентского района Ташкентской области в третий раз прошел традиционный международный фестиваль "Праздник винограда "Узум сайли".Организаторы — Комитет по туризму при Минэкологии и хокимият региона.Яркое и масштабное мероприятие объединило фермерские хозяйства из 12 областей республики, винные заводы, производителей натуральных напитков и соков, а также международных экспертов. Его посетили представители около 40 стран, в том числе России.В программе двухдневного фестиваля — ярмарки сельского хозяйства, демонстрация винодельческой отрасти, международная конференция, выступления национальных фольклорных коллективов и эстрадных исполнителей, показ модных коллекций молодых дизайнеров, выставки ремесленников, дегустации и многое другое.Атмосфера события — в фотоленте Sputnik Узбекистан.

